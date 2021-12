Feuerwehr befreit 18-Jährige aus Fahrzeug

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch kurz nach 8.30 Uhr zwischen Baienbach und Ettishofen musste die Freiwillige Feuerwehr Berg die 18-jährige Unfallverursacherin aus ihrem Wagen befreien.

Die junge Frau geriet in einer Linkskurve auf glatter Fahrbahn mit ihrem Opel ins Schleudern. Das Fahrzeug kam laut Polizeibericht in der Folge von der Fahrbahn ab und blieb in der angrenzen Wiese auf der Fahrerseite liegen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die mittelschwer verletzte Frau in eine Klinik. Der Abschleppdienst kümmerte sich um den Wagen, an dem ersten Schätzungen zufolge Sachschaden in Höhe von erund 1000 Euro entstand.