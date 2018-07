Ferienprogramm in Berg beginnt

Wie in jedem Jahr wird die Gemeinde Berg auch heuer wieder ein Kinderferienprogramm anbieten. Mit dem Bergfest am Montag, 6. August, beginnt das Programm, das am Freitag, 7. September, mit einem Flohmarkt endet. Und neben der Grundschulferienbetreuung vom 26. Juli bis 3. August (Schule/Mensa) gibt es eine zweiwöchige Ferienbetreuung im Kindergarten St. Konrad vom 6. August bis 17. August.

Beim Kinderferienprogramm rechnen die Veranstalter mit der Teilnahme von rund 450 Kindern, die von 40 ehrenamtlichen Helfern und den beteiligten Vereinen betreut werden. In den vier Wochen dazwischen können die Kinder auf ein reichliches und unterhaltsames Angebot zurückgreifen. Es reicht von sportlicher Betätigung über Erlebnistage in Atzenhofen, Backen in der Rathausküche und bei der Weingartener Bäckerei Frick, ferner über einen Feuerwehrtag auf dem Horrachhof bis hin zu einer Stadtführung in Ravensburg, einem Radworkshop und einem Bauernhoftag.

Das vollständige, von der Gemeinde mit 5000 Euro unterstützte Programm (die Aktiven der Kinderkleiderbörse spenden ebenfalls), wird in der Woche vom 19. Juli im Berger Mitteilungsblatt beigelegt. Anmeldetag ist am 25. Juli. (pe)