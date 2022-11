Fahrzeug landet im Graben - Fahrer flüchtet

Ermittlungen wegen Unfallflucht und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz haben Beamte des Polizeireviers Weingarten gegen den bislang unbekannten Fahrer eines Renault eingeleitet. Dieser steht laut Polizeibericht im Verdacht, am Montag gegen Mitternacht mit seinem Fahrzeug von der Inntobeler Straße abgekommen und im Anschluss geflüchtet zu sein. Das Auto fand eine Polizeistreife kurz nach 0.30 Uhr im Graben neben der Fahrbahn. Vom Fahrer fehlte jede Spur, dafür fanden die Beamten eine geringe Menge Betäubungsmittel sowie Alkoholika in dem Wagen. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den Renault, an dem rund 3000 Euro Sachschaden entstand. Zeugen des Unfalls und Personen, die Hinweise zum Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0751 / 803 66 66 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.