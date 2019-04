Erstarkte Balinger kommen nach Berg

Der TSV Berg hat am Samstag um 15.30 Uhr die TSG Balingen II zu Gast. Die Balinger haben sich zuletzt mit drei Siegen in Folge gegen direkte Konkurrenten aus der Abstiegszone herausgearbeitet.

In Sachen Qualität hängt im Kader der TSG Balingen II einiges davon ab, wie viele Spieler aus dem Regionalligateam die zweite Mannschaft verstärken. Möglich ist das durchaus: Die erste Mannschaft spielt bereits am Freitagabend gegen den VfB Stuttgart II. „Ich bin nicht beleidigt, wenn zwei, drei Mann aus der Regionalliga mitkommen“, meint Bergs Trainer Oliver Ofentausek. Der Hintergedanke: „Dann werden die Balinger mutiger nach vorne spielen und die Zuschauer sehen ein echtes Fußballspiel – nicht nur dauerndes Anrennen von uns.“ Ob die TSG wirklich noch einmal in diese Falle rennt? „Im Hinspiel haben sie auch nach vorne gespielt“, erinnert sich Ofentausek – und eine echte Packung bekommen. 8:0 für den TSV Berg stand es am Ende: „Wenn man sich so in einen Rausch spielt wie wir damals, klappt einfach alles.“ Acht Tore, acht Torschützen – fast jeder trug sich in die Liste ein.

Aber: Zu viel Zurückblicken auf vergangene Ruhmestaten ist verboten. „Die Balingen werden sich bei uns Bestätigung für die letzten Wochen holen wollen“, verweist Bergs Coach auf die jüngste Erfolgsserie des Gegners. Von seiner Mannschaft fordert Ofentausek: „Wir müssen intelligenter spielen als zuletzt.“ Will sagen: Rein nach Schema F ist verboten. „Einfach nur den Pass spielen und sagen: Da müsste nach dem System doch jemand stehen – das reicht nicht. Wir müssen wieder mehr den Kopf hochnehmen.“

Den Kopf nach unten richten musste der Coach am vergangenen Sonntag: „Solche Platzverhältnisse wie in Dotternhausen habe ich noch selten erlebt. Das hatte was von einem gemähten Maisfeld.“ Dementsprechend schwer taten sich die Berger in Durchgang eins beim Tabellenvorletzten, wobei der Coach nicht alles auf den Platz schieben will: „Wir haben ständig die falschen Entscheidungen getroffen und den Ball oft zu lange geführt.“ Auch daheim geht es jetzt zum ersten Mal nach der Winterpause auf den Rasenplatz: „Der wird in wesentlich besserem Zustand sein als in Dotternhausen“, ist sich der Trainer sicher.