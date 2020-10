Erntedank in der Marienkapelle Weiler

Auch in der Gemeinde Berg wird und wurde manches Fest anders begangen als zu Nicht-Corona-Zeiten. Doch eine Konstante blieb: Ein den räumlichen Verhältnissen angepasster Früchteteppich zum Erntedankfest in der Marienkapelle in Weiler. Dieses kleine aber feine Kunstwerk wie der übrige Kapellenschmuck laden nicht nur zur Bewunderung, sondern auch zur Besinnung ein und sind, wie das ganze Kirchlein, einen Besuch wert.

Hildegard Heiß hat den Kapellenschmuck zum Erntedank gestaltet -- sie es still und gekonnt seit Jahren tut. Es mache sie immer wieder froh und erstaunend, wie Hildegard ein in die Zeit passendes Motiv finde und dieses anhand von Früchten, Samen und Blumen umsetze, sagt Resle Köberle von der Kapellenpflege.

Konzentration auf das Kleine

Ein schöner – und verdienter Nebeneffekt also, dass sich die Aufmerksamkeit in diesem Jahr auf den Weilermer Erntedankalter konzentriert, nachdem es in der Pfarrkirche zwar üppigen Schmuck aus Gaben von Garten, Wald und Feld gibt, doch eben nicht den legendären Früchteteppich, dessetwegen in Vorjahren ganze Menschenmassen auf die Bergkuppe gepilgert waren.

Als Thema für ihren Teppich hat Hildegard Heiß die Geschichte vom barmherzigen Samariter gewählt: Treffend auf unsere Situation in diesem Herbst - „denn Helfen ist gerade in unserer Zeit wichtiger als je zuvor“, heißt es in dem Begleittext zum Weilermer Kapellenschmuck.

Dieser kann übrigens noch den ganzen Monat über bewundert werden. Was spricht also gegen eine kleine Wanderung oder Radtour zu der Marienkapelle in dem Berger Teilort? Das Kirchlein steht unterm Dach der Pfarrei St. Peter und Paul und wird gepflegt von Frauen aus Weiler.

Deckengemälde war nicht zu retten

Über 350 Jahre alt ist das kleine Weilermer Gotteshaus. Es wurde auf private Initiative gebaut und der Gottesmutter und dem heiligen Georg geweiht. Seit 1664 erfuhr die Kapelle mehrere Veränderungen und vier Altarweihen, die letzte durch Bischof Georg Moser im Jahr 1976. Ironie des Schicksals: Ausgerechnet das Deckengemälde mit dem Bild des heiligen Georg, Bischof Mosers Namenspatron, war bei dieser letzten Renovierung nicht zu retten gewesen.

Aber die Marienkapelle bekam ein elektrisches Geläut, einen Tabernakel und eine Heizung – und wurde so zu einem funktionierenden Zufluchtsort im Weilemer Alltag. Die Kapellenglocke erklingt hier täglich zum Angelusgebet, stirbt jemand aus dem Dorf läutet das Totenglöcklein und wird der Rosenkranz gebetet, jeden Sonntagabend ist Andacht sowie einmal im Monat Gottesdienst. Und alle zwei Jahre feiert Weiler ein Kapellenfest – nur eben heuer nicht wegen Corona.