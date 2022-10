Erfolgreicher Start in der Oberliga

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Für die Senioren aus Berg galt es nun auch wieder, in der Oberliga anzutreten. Auf nicht ganz einfach zu spielenden Bahnen konnte sich Berg gegen die Gastgeber dennoch durchsetzen und den Gesamtturniertag für sich entscheiden. Georg Buß konnte mit 500 Holz in der Startpaarung nicht ganz an seine Bestleistungen anknüpfen, jedoch reichte das Ergebnis deutlich, um seinen Gegner hinter sich zu lassen. Peter Dietenberger zeigte sich mit 462 Holz ebenfalls kämpferisch. Walter Hecht spielte in der zweiten Paarung gute 530 Holz und Stephan Hartwig überzeugte mit starken 570 Holz. Mit dieser Mannschaftsleistung sicherte sich Berg den Tagessieg und klettert somit auf den ersten Tabellenplatz der Oberliga. Auch wenn im ersten Spiel noch nicht alles geklappt hat, sichert sich der SKC wichtige Punkte im Rennen um die Meisterschaft und kann auf dem Turniererfolg aufbauen.