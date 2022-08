Erfolgreiche Saison der Wildrettung Berg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die diesjährige Wildrettung in Berg war wieder ein voller Erfolg. Im Zeitraum vom 9. Mai bis 5. Juli wurden an 24 Einsatztagen insgesamt 445 Hektar abgeflogen. Insgesamt konnten 84 Rehkitze erfolgreich vor dem Mähtod gerettet werden. Sogar ein Entengelege mitten in der Wiese wurde mit Hilfe der Wärmebildtechnik gefunden. Die Saison gestaltete sich dank der neuen Drohne deutlich entspannter und effektiver. Ein besonders großer Dank gilt unseren beiden Drohnenpiloten Otto Kehrle und Florian Köberle sowie allen anderen Beteiligten, welche sich in den frühen Morgenstunden für die Wildrettung engagiert haben. Die Zusammenarbeit mit den Landwirten der Gemeinde hat hervorragend funktioniert. Dies war ebenfalls maßgeblich für den tollen Erfolg.

Gerne können Sie die Arbeit der Wildrettung Berg unterstützen. Unter IBAN DE91 650 625 770 062 032 003 können Sie an die „Wildrettung Berg e. V.“ spenden. Auf Wunsch wird eine Spendenbescheinigung ausgestellt.