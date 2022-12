Enkeltrickbetrug scheitert: 95-Jährige hat zwei Helfer

Gleich mehreren helfenden Hände ist es zu verdanken, dass eine 95 Jahre alte Dame in Berg nicht um ihr Erspartes gebracht worden ist. Das berichtet die Polizei.

Die Frau wurde laut Polizeibericht von Betrügern angerufen, die ihr vorgaukelten, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe, bei der ein weiterer Verkehrsteilnehmer ums Lebens gekommen sei. Weiter gaben die Betrüger gegenüber der 95-Jährigen an, dass ihre Tochter nun in Haft müsse und durch Zahlung einer Kaution in sechsstelliger Höhe freikommen könne.

Da die Frau den Angaben der Anrufer Glauben schenkte, suchte sie ihren Goldschmuck sowie wertvolle Gold-Münzen zusammen und übergab beides an ihrer Wohnanschrift an einen vermeintlichen Kurier als Kaution für die angeblich inhaftierte Tochter. Bei dem Kurier handelte es sich um einen 42-Jährigen, der nach dem Stand der bisherigen Ermittlungen zuvor von den Betrügern beauftragt worden war, an der Adresse der Frau etwas abzuholen. Von den Hintergründen der Transportfahrt wusste er offensichtlich nichts, wie die Polizei berichtet. Da ihm die Situation bei der Übergabe aber komisch vorkam, fuhr er, statt die Beute an das mit seinen Hintermännern vereinbarte Transportziel zu bringen, zum Polizeirevier nach Ravensburg.

In der Zwischenzeit wurde die 95-Jährige erneut von den Betrügern kontaktiert und aufgefordert, eine weitere Zahlung in bar zu leisten, da der überlassene Schmuck die Kautionssumme nicht abdecke. Aufgrund dessen suchte die Frau ihr Bankinstitut auf und wollte dort einen fünfstelligen Bargeldbetrag abheben, um das Geld anschließend erneut einem Kurier als Kautionszahlung für ihre Tochter zu übergeben. Der Wunsch nach einer derart hohen Bargeldabhebung alarmierte aber die Mitarbeiter der Bank, welche ebenfalls die Polizei verständigten.

Die Kriminalpolizei Friedrichshafen ermittelt nun wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs. Der Frau ist dank ihren Helfern kein Schaden entstanden. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang: Wer am Telefon oder Handy unter einem Vorwand um Geld gebeten wird, sollte misstrauisch werden. Die Angaben des Anrufers sollten überprüft werden. Im Zweifelsfall solle man sich bei der Polizei melden.