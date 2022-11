Endlich wieder Pflanzzeit für PflanzreWir

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Grundstückseigentümer Reiner Manghard hat es mit Hilfe des Landschaftserhaltungsverbands Ravensburg (LEV) und des Vereins PflanzreWir möglich gemacht, der Natur eine dauerhafte neue Schutzzone zu schenken.

Am 22. Oktober pflanzten 20 große und kleine BuddlerInnen der Aktionsgruppe um PflanzreWir bei schönstem Oktoberwetter mit großer Begeisterung und Engagement. Unter Einsatz von Gummistiefeln und Matschhose, in der noch nassen Wiese, mit Schaufeln und Gießkannen, brachten sie 150 Heckenpflanzen und zehn Bäume in die Erde. Zur wesentlichen Erleichterung der Arbeit der PflanzerInnen hatten Mitarbeiter des Bauhofs der Gemeinde Berg die markierten Pflanzlöcher im lehmigen Wiesengrund ausgehoben. Tobias Hornung vom LEV hatte mit dem Grundstückseigentümer die Hecke geplant und den BuddlerInnen Einweisung gegeben, wie die Pflanzen am Besten einzubringen sind.

Er führte aus, warum Hecken für die Biodiversität so wichtig sind: „Naturhecken sind wertvolle Nahrungsgeber für viele Tiere, im Winter Rückzugsräume für Kleinsäugetiere, Amphibien und Insekten. Gerade Arten, die einen kleinen Aktionsradius haben wie Insekten, brauchen diese Strukturen um ihre Lebensräume miteinander zu vernetzen, damit die Arten erhalten bleiben können.“

Die Hecke wurde zusätzlich noch aufgewertet durch drei Ansitzstangen für Raubvögel und einen Totholzhaufen für Eidechsen, Kröten und viele Insekten. Zum Schutz vor Wildverbiss wurde ein Zaun gesetzt. Zur Stärkung gab es ein gemeinsames Picknick im Hof des alten Bauernhauses.

Die Fotografin Bärbel Steckenreuter hatte die Vorbereitung der Hecke gesehen und sich spontan bereiterklärt, mit ihrer Familie mitzupflanzen und die Aktion fotografisch zu begleiten.

Bei der Pflanzung überbrachte Michal Ondrejcik aus Baienfurt, Inhaber der Firma Wrappies.de eine großzügige Spende. Pro verkauften Brotbeutel spendet er einen Euro an PflanzreWir. SWR4 Bodenseeradio besuchte die Pflanzparty und brachte am Montag danach einen tollen Beitrag.

Finanziert wurde die Pflanzung vom Landschaftserhaltungsverband aus dem Fonds der Kreissparkasse Ravensburg. PflanzreWir e.V. freut sich, dass das Konzept des Vereins wieder einmal aufgegangen ist: Viele verschiedene Akteure kommen zusammen, um gemeinsam der Natur etwas zurückzugeben.

Möchtest Du beim nächsten Mal auch dabei sein? Dann melde Dich gerne über www.pflanzrewir.de