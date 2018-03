„Einmalig“: In Berg steht ein abgeknickter Narrenbaum

Glück im Unglück: Als die Narrenzunft Alafanz am Samstag in Berg bei Ravensburg ihren Narrenbaum aufstellte, passierte etwas, das die Vereinsmitglieder noch nie erlebt haben: „Beim letzten Ruck“ brach die Spitze des Narrenbaums ab, wie der Vorsitzende Thomas Jöris berichtet. Der abgebrochene Teil fiel jedoch nicht herunter, sondern blieb hängen. So kam zum Glück niemand zu Schaden.

Thomas Jöris nimmt es mit Humor: „Der Baum hat sich vor uns verneigt und uns zum Geburtstag gratuliert“, sagt er und lacht – die Narrenzunft Alafanz feiert in dieser Fasnet ihr 22-jähriges Bestehen. Man habe den Baum gesichert, damit auch weiterhin nichts passiert, so der Vorsitzende. „Der bleibt jetzt so stehen, das ist einmalig in der Vereinsgeschichte.“