Ein Sieg zum Abschied

Am letzten Spieltag einer sehr durchwachsenen Saison wollte der SKC das Hinspiel ausgleichen. In Bergatreute hatte Berg einen rabenschwarzen Tag erwischt und eine bittere Niederlage eingefahren. An diesem Spieltag sollte es besser laufen. Nachdem Berg abermals mit einer komplett neu zusammen gestellten Mannschaft angetreten ist, war der Ausgang der Kegel-Partie offen. In der Startpaarung kam Ralf Erens gut zurecht und konnte sich mit soliden 506/1 über einen Punkt freuen. Manuel Erens erzielte mit 556/1 seinen versöhnlichen Saisonabschluss. Mit rund 60 Holz Vorsprung ging es nun in die zweite Paarung. Hier ging neben dem Neuzugang David Staudacher 424/0 mit Hans Staudacher 443/0 ein alter Hase an den Start. Auch wenn beide den Punkt nicht holten und Berg in Rückstand geraten ist bleibt dieser Durchgang lange unvergessen. Für Hans Staudacher sollte es das letzte Spiel seiner aktiven Karriere sein. Seit 43 Jahren trägt er das Trikot des SKC und konnte weit über 640 Pflichtspiele absolvieren. Eine einmalige und unvergleichbare Bilanz.

In der letzten Paarung konnte Thomas Ibele mit 559/1 seinen Punkt sehr deutlich holen. Auch Marcus-Michael Hartwig 544/1 konnte seinen Gegner hinter sich lassen. Insbesondere im letzten Satz mit 168/1 zeigte Hartwig, was in ihm steckt. Letztlich gewann der SKC verdient mit 6:2 nach Punkten. Abschließend möchten wir unserem Hans den größten Dank aussprechen und freuen uns, ihn auch künftig neben der Bahn weiterhin zu sehen.