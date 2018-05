Drei Berger Tischtennis-Minis bei Verbandsentscheid

Nachwuchs-Tischtennisspieler des SC Berg haben am Verbandsentscheid der Minimeisterschaften in Erbach teilgenommen. Am weitesten kam Benjamin Wenger als Viertplatzierter bei den Jungen U18.

Die Minimeisterschaften sind eine Initiative des Deutschen Tischtennisbundes, die seit 1983 jährlich ausgetragen werden, um Kindern im Alter von zwölf Jahren oder jünger, die noch keine Spielberechtigung besitzen, den Spaß am Tischtennisspielen zu vermitteln. Gespielt wurde in Erbach jeweils auf zwei Gewinnsätze und in den Altersklassen Mädchen und Jungen U8, U10 und U12. Auch hier ging es, wie schon bei vorangegangenen Turnieren, für die Tischtennisanfänger vorrangig um den Spaß am Spiel.

Die besten Spielerinnen und Spieler der insgesamt 15 Bezirke des Tischtennisverbands Württemberg-Hohenzollern waren in Erbach angetreten. Vom SC Berg hatten sich Laura Wagner, Antonia Egle und Benjamin Wenger beim Orts- sowie Verbandsentscheid in Berg und Illertissen für den Verbandsentscheid qualifiziert.

Gleich zu Beginn des Turniers stand für die Spieler ein Höhepunkt an. Alle Teilnehmer marschierten zusammen in die große Halle ein. Danach folgte die Einteilung in Gruppen, woraufhin die Spiele begannen.

Antonia Egle zeigte bei den Mädchen U10 gute Partien, verlor aber ihre fünf Gruppenspiele, davon zwei knapp im dritten Satz. Damit schied sie noch vor der K.-o.-Runde aus dem Turnier aus.

Bei Laura Wagner und Benjamin Wenger lief es in der Gruppenphase besser. Wagner gewann bei den Mädchen U8 zwei ihrer drei Spiele und rückte in die K.-o.-Runde vor. Im Achtelfinale kam sie aber nicht an ihrer Gegnerin Anni Rodia (Bezirk Donau) vorbei und schied aus dem Turnier aus. Wenger marschierte bei den Jungen U8 ungeschlagen bis ins Halbfinale, kam in der Vorschlussrunde aber nicht mit den Aufschlägen seines Gegners und späteren Turniersiegers Fynn Noske (Ludwigsburg) zurecht und spielte somit im kleinen Finale. Am Ende belegte er nach der knappen 1:2-Niederlage gegen Loris Devouard (Bezirk Stuttgart) den vierten Platz.

Damit zeigten also schon die kleinsten Tischtennisspieler aus Berg, dass sie das Tischtennisspiel beherrschen und auch auf Verbandsebene gut mithalten können.