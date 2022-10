Doppelsieg für Berger Nachwuchskegler

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach vielen Jahren der gemeinsamen Jugendarbeit mit den Sportfreunden aus Friedrichshafen hat sich dieses Jahr eine neue Kooperation mit der TSG Bad Wurzach ergeben. Gleich drei Jugendspieler vom SKC treten als Gastspieler im Namen der TSG an. Im ersten Ligaspiel in der Bezirksliga konnte sich die sehr junge Truppe in Vilsingen unter Beweis stellen. Anna-Lena Ibele erzielte bei ihrem ersten u14 Spiel solide 406/1 Holz und freute sich über ihr gelungenes Debüt. Lars Metzler (TSG Bad Wurzach) 420/1 sowie Paul Ohlinger 422/1 (TSG Bad Wurzach) konnten ebenfalls punkten. Melanie Thoma (SKC) freute sich genauso über ihr erstes offizielles Ligaspiel und konnte mit 447/1 gleich Tagesbestleistung erzielen. Mit 6:0 Punkten sicheren sich diese vier Spieler die Tabellenführung nach dem ersten Spieltag.

Ebenfalls gegen Vilsingen trat die TSG männlich an. Hier unterstützte unser Niklas Staudacher als Gastspieler die Wurzacher Nachwuchskegler. Da Vilsingen ersatzgeschwächt antreten mussten, konnten die Jungs locker aufspielen. Matteo Sgsyska 383/1, Leon Ernst 406/1 sowie Philipp Hartmann 532/1 traten für die TSG Bad Wurzach an. Unterstützt wurden sie von Niklas Staudacher, der die Mannschaftsleistung mit 406/0 abrundete. Die junge Mannschaft freute sich über den 5:1-Sieg im ersten Spiel in der neuen Saison.

Auch wenn noch nicht alles so lief, wie die jungen Spieler:Innen sich den Start erhofft haben, so freuen sich alle über den Erfolg des ersten Spiels und sind schon voller Vorfreude auf die folgenden Spiele.