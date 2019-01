„Dienstleistung vor Ort verdient gute Nachfrage“

Seinen letzten Ausblick auf die kommunalpolitischen Pläne der 4500-Seelen-Gemeinde hat Bergs Bürgermeister Helmut Grieb in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats gegeben. Der Schultes listete die wichtigsten Vorhaben im Hoch- und Tiefbau ebenso auf wie die Tatsache, dass mit Einführung der Doppik ein neues Kapitel der Haushaltsplanung aufgeschlagen wird.

Mit der Doppik endet die lange Zeit der Kameralistik. Zur Umstellung waren umfangreiche Vorbereitungen notwendig gewesen, wie Grieb betonte. So muss beispielsweise der gesamte Wert der Gemeinde Berg ermittelt werden, der im Haushaltsentwurf auf rund 35 Millionen Euro beziffert wird. Dazu gehören neben der Infrastruktur (Gebäude, Straßen Brücken und anderes) auch rund sechs Millionen Euro an Rücklagen und weitere sechs Millionen Euro für veräußerbare Grundstücke.

Im Tiefbauprogramm stehen unter anderem: die Erweiterung der Wasserversorgung in Baien sowie der Straßenbeleuchtungsanlagen (Stichworte Kleintobel und Kirchweg), Verbesserungsmaßnahmen auf der Bergfestwiese, Straßenbau und Sanierung (Stichworte Schulparkplatz, Moorweg, Bauhofvorplatz), Erweiterung des Urnenhains auf der Friedhofsanlage sowie der neuen Bestattungsformen, Neubau der Radbrücke in Kasernen, Planung barrierefreier Bushaltestellen und nicht zuletzt die Erweiterung des Breitbandversorgungsnetzes, insbesondere die Verlegung der Leerrohre „bei allen möglichen Tiefbaumaßnahmen“.

Laufende Aufgaben im Hochbau sind nach den Worten des Bürgermeisters im Umweltschutz, bei der Gewässerunterhaltung und in der Energiesicherheit zu erledigen. Priorität haben in diesem Jahr die Sanierung des Rathausdaches, verbunden mit dem Bau einer Solaranlage, die Sanierung des Daches der Turn- und Festhalle, die Optimierung des Brandschutzes in der Schule, die Sanierung der Asyl- und Obdachlosenunterkunft in Kasernen sowie das Projekt einer grundschulgerechten Schulküche als Ersatz der bisherigen.

Fertiggestellt werden soll der Kinderspielplatz im Neubaugebiet „Obere Halde“ und der Bau eines kompletten Zaunes um das Rafi-Stadion. Es stehen ferner an die Anschaffung einer Drohne für Zwecke der Jäger, der Landwirtschaft und der Gemeinde selbst sowie Beschaffungen für den Bauhof.

Dass sich die Gemeinde wie gewohnt im sozialen Bereich engagieren werde, hob Grieb hervor und kündigte weitere Akzente im Klimaschutz an. Der Bürgermeister wies auch auf das Nahversorgungsangebot in der Gemeinde hin und fügte hinzu: „Dienstleistung vor Ort verdient es, künftig von einer guten Nachfrage unterstützt zu werden.“ Grieb versicherte abschließend, dass Berg „in bewährter Weise auf die gute interkommunale Zusammenarbeit setzen“ werde.