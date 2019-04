Die nächste Pflichtaufgabe für den TSV Berg

Am Ende war es ein standesgemäßes Ergebnis, das der TSV Berg am Mittwochabend bei der SG Kißlegg einfuhr. Im Nachholspiel beim Tabellenletzten gewann die Mannschaft von Oliver Ofentausek mit 6:1. Trotzdem war der Trainer nicht völlig zufrieden. Gegen den FC Leutkirch erwartet er am Samstag (15.30 Uhr) einen besseren Auftritt.

„Nach einem 6:1-Sieg fällt es schwer, zu jammern“, gibt Ofentausek zu, schiebt allerdings ein großes Aber hinterher: „Heute hat die individuelle Klasse gewonnen. Spielerisch war es zu wenig.“ Ofentausek sah in Kißlegg zu wenig Tempo, zu viele Querpässe und zu viele Flugbälle. Deshalb entschied der TSV das Spiel auch erst in der Schlussphase. Bis in die Schlussviertelstunde führte Berg knapp mit 2:1, dann schraubten Vlad Munteanu, Raphael Schmid, Jonas Schuler und Dominik Damjanovic das Ergebnis noch auf 6:1 in die Höhe.

Der Trainer ist sich der Qualität seiner Mannschaft bewusst, verbindet diese aber mit einer klaren Forderung: „Wir haben mehr individuelle Klasse als die anderen Teams und auch mehr spielerische Klasse. Eins davon muss im Spiel greifen.“ Ohne das despektierlich zu meinen spricht er im Bezug auf die nächsten Wochen von „Pflichtaufgaben“. Denn Berg steht zwar mit fünf Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze, hat aber den Erwartungsdruck, jedes Spiel gewinnen zu müssen. Im Moment spricht wenig gegen Meisterschaft und Aufstieg, nicht zuletzt, weil der TSV seit dem ersten Spieltag nicht mehr verloren hat. Doch Ofentausek ist sich bewusst: „Wir müssen im Moment die Dreier einfahren. Solang wir das machen, ist alles gut.“ Am liebsten würde der Trainer aber gerne jede Woche mehr sehen, als bloßen Ergebnisfußball: „Man muss auch versuchen, den Zuschauern etwas zu bieten. Wenn unser Spiel läuft, ist es eine Augenweide.“

FCL-Trainer Müller schöpft Hoffnung aus dem Hinspiel

Dabei trifft Berg jede Woche auf einen ähnlich ausgerichteten Gegner, der tief steht und versucht, solange wie möglich ohne Gegentor zu bleiben. „Die machen das alle gut“, lobt Ofentausek. „Dagegen müssen wir Lösungen finden.“ Der nächste in dieser Reihe ist am Samstag der FC Leutkirch, der mit einigen Personalsorgen ins Spiel gehen muss. „Grundsätzlich freue ich mich auf jedes Spiel“, sagt Trainer Bruno Müller. „Aber Berg kommt ein wenig zur falschen Zeit.“ Gleich mehrere Leistungsträger fallen beim FCL aus. Das kann der Aufsteiger nicht ohne Weiteres kompensieren. „In unserer Situation ist jeder Spieler wertvoll“, meint Müller. „Aber wir nehmen die Lage an, wie sie ist.“ Leutkirch steht momentan auf dem vorletzten Tabellenplatz, hat sechs Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Der Klassenerhalt ist also alles andere als unmöglich. Und auch das Hinspiel gegen Berg macht Müller Hoffnung. Damals hielt der FCL sehr gut mit. Erst in der Nachspielzeit erzielte Berg den Siegtreffer zum 2:0. „Da haben wir gesehen: Wenn wir es gut machen, sind wir auch für Berg ein Gegner“, ist Müller überzeugt.