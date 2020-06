Die komplette Gemeinde Berg erhält schnelles Internet

Der Breitbandausbau im Landkreis Ravensburg geht weiter. Nun soll die komplette Gemeinde Berg mit schnellem Internet versorgt werden. Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur habe seine Zusage für den Komplettausbau erteilt. Das teilt das Büro des Bundestagsabgeordneten Axel Müller mit.

Über den Zweckverband Breitbandversorgung im Landkreis Ravensburg hatte die Gemeinde Berg ihren Förderantrag auf Erschließung mit schnellem Internet gestellt. Bürgermeisterin Manuela Hugger freut sich sehr: „Bisher waren nur Bereiche in Vorberg, Ettishofen und Weiler mit schnellem Internet versorgt. Den anderen Teilorten stand eine Bandbreite von weit unterhalb der Eingreifschwelle von 30 Mbit/s zur Verfügung. Durch den Komplettausbau wird Berg mit allen 55 Wohnplätzen, also auch das Hinterland, erschlossen. Es gibt dann in unserer Gemeinde keine weißen Flecken mehr.“

Bürgermeisterin erleichtert

Die Bürgermeisterin ist froh, dass der Zweckverband Breitbandversorgung im Landkreis Ravensburg die Anträge schnell gestellt hat, so dass zeitnah mit dem Ausbau begonnen werden kann: „Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie haben wir gesehen, wie wichtig eine flächendeckende, gute Breitband-Versorgung ist. Nur dank schnellem Internet war es vielen Arbeiternehmern möglich, vom Homeoffice aus zu arbeiten.“

Das Projektvolumen für den Gesamtausbau für die Gemeinde Berg beträgt laut Mitteilung von Axel Müller rund neun Millionen Euro. Der Bund übernimmt demnach 4,361 Millionen Euro, das entspricht einer Förderung von 50 Prozent. Das Land Baden-Württemberg wird den Ausbau mit 40 Prozent der Kosten unterstützen. Zehn Prozent trägt die Gemeinde selbst. Auf Berg kommen Kosten in Höhe von rund einer Millionen Euro zu. Nun folgt die Ausschreibung der Ingenieurs-Dienstleistungen in einem europaweiten Verfahren. Sobald der Dienstleister feststeht, beginnt die Planung. Roland Fuchs, Geschäftsführer des Zweckverbands Breitbandversorgung im Landkreis Ravensburg, geht davon aus, dass der Ausbau im Herbst 2020 oder Frühjahr 2021 beginnen kann.