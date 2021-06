„Die Kirche ist weiblich“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Rund 180.000 Mitglieder zählt der Deutsche Katholische Frauenbund, 103 davon leben in der Gemeinde Berg. Und deren Zweigverein konnte am Wochenende sein 100-jähriges Bestehen feiern. Es war das erste Mal seit die Corona-Pandemie das öffentliche Leben einschränkt, dass auf dem Platz zwischen Kirche und Rathaus wieder ein größeres öffentliches Fest stattfinden konnte. Lange habe man um diesen Termin gebangt, sagte Frauenbundvorsitzende Anne Roth, doch wie so oft im Leben, habe sich Gottvertrauen bestätigt und der Himmel ihrem Fest schönstes Wetter beschert.

Gottvertrauen, das die Frauen in den vergangenen 100 Jahren nie verließ, wenngleich es auch immer wieder auf die harte Probe gestellt wurde. Gegründet wurde der Frauenbund Berg auf Mitinitiative des damaligen Pfarrers am 24. April 1921, in einer Zeit des Umbruchs nach dem Ersten Weltkrieg. Das Frauenwahlrecht gab es gerade mal seit zweieinhalb Jahren. Daher war neben Alltagshilfen und Glaubensvermittlung ein wichtiges Ziel, die Frauen für politische und soziale Themen zu sensibilisieren. Das Jso reicht das Jahresprogramm bis heute von der Wallfahrt bis zur Werbefahrt, von der Frauenfasnet bis zur Maiandacht und vom Sich-Kümmern umeinander bis zum geselligen Miteinander.

Erste Vorsitzende war Josefine Knitz, eine Bäuerin und Mutter von acht Kindern. Eine starke Frau, die ihr Amt 42 Jahre lang führte, und die viele mutige und engagierte Nachfolgerinnen bekommen sollte. Sodass der Frauenbund Berg in den zurückliegenden 100 Jahren die Nachwehen des Ersten Krieges, Inflation, das Dritte Reich und vier Währungsreformen überlebte und sich Berg sich heute als prosperierende Kommune präsentiert, mit einer Bürgermeisterin an der Spitze sowie drei Gemeinderätinnen und einer Kreisrätin in der vorrangig noch männlich dominierten Gesellschaft gut vertreten ist. Anne Roth wie Bürgermeisterin Manuela Hugger als Schirmherrin des würdigten in Ansprachen mit Achtung, Stolz und Dankbarkeit den Weg der Emanzipation, wie sie die Berger Frauen gegangen sind und der Frauenbund ihnen dabei Hilfe und Halt war.

Auch wenn der Berger Frauenbund perfekt scheint, gibt es für die Frauen dennoch hehre Ziele. Daran erinnerte Jan Koppmann, Zweiter Vorsitzender des Kirchengemeinderats in einem Schlusswort zum feierlichern Gottesdienst in der Kirche, der „ecclesia“ wie Berg in der Gründungsurkunde 1094 genannt wird. „Die Kirche“ – betonte Koppmann, der Begriff ist feminin.