Die Gemeinden feiern das Hochfest Fronleichnam mit Prozessionen

Wie in vielen Gemeinden wurde auch in der Kirchengemeinde Berg das Hochfest Fronleichnam, dem Fest des Leibes Christi, gefeiert. Im Vordergrund steht die „Hostie“, die in einem schön geschmückten Gefäß, der „Monstranz“, aufbewahrt wird und feierlich in einer Prozession durch die Straßen getragen wird. Allen Menschen soll gezeigt werden, dass Jesus bei ihnen ist. In Berg zog nach der heiligen Messe Diakon Gerhard Marquard mit der Monstranz unter einem Baldachin mit Kreuz und Fahne durch die Gemeinde. Der Musikverein führte die Prozession an. Der Weg führte an mehreren aufgebauten Altären vorbei, die wunderschön mit Blumen geschmückt wurden. Foto: Elke Obser