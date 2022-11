Deutlicher Heimsieg für die Kegler des SKC Berg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das perfekte Spiel gelang der Herren II vom SKC in der ersten Bezirksliga. Mit 8:0 konnte der Heimvorteil gegen den Tabellenletzten deutlich ausgespielt werden. In der Startpaarung setzte sich Ralf Erens 465/1 und Walter Hecht 522/1 durch. Mit großem Vorsprung ging es nun in die zweite Paarung. Hier musste Walter Kellermann verletzt das Spiel frühzeitig beenden, für ihn kegelte Stephan Hartwig weiter. Gemeinsam kamen sie auf 482/1. Wolfgang Thoma freute sich über gute 530/1 Holz. In der Schlusspaarung ließ Berg nichts mehr anbrennen, auch wenn der Vorsprung ein „Zurücklehnen“ erlaubt hätte. Hans Peter Saile 527/1 und Peter Dietenberger 516/1 machten den Sieg perfekt. Mit diesem Erfolg im Gepäck geht es nun in eine kurze Pause, bevor dann kurz vor Weihnachten das letzte Spiel in diesem Kalenderjahr ansteht.