Deshalb kandidiert Benjamin Strasser bei der Kommunalwahl

Am Freitag, 24. Mai, laden die Schwäbische Zeitung, Schwäbische.de und RegioTV zum Tag der offenen Tür in Ravensburg ein. Um 16.30 Uhr und um 20.15 Uhr lesen Redakteure dort in der Bühne im Foyer Auszüge aus den bizarrsten Hasszuschriften, die sie für Artikel oder Beiträge zugeschickt bekommen haben.

Schwäbische.de überträgt den Livestream des Hate-Slams am Freitag um 20.15 Uhr live im Internet.

Zuschauer, die sich den Hate-Slam vor Ort ansehen wollen, finden hier Informationen.