Derbysieg in der Bezirksliga Oberschwaben Zollern Männer

Mit Kampfgeist, Willen und Überzeugung gelang dem SKC der vierte Sieg in Serie. Berg klettert somit auf Rang Drei der Kegelliga und ist Stolz die Hinrunde überzeugend beenden zu können. In der Startpaarung zeigte sich Walter Hecht mit 552/1 in Topform. Walter Kellermann kam weniger gut zurecht, für ihn sprang David Staudacher ein. Mit rund 60 Holz Rückstand ging es in die zweite Paarung. Berg drehte aber das Spiel bereits nach wenigen Sätzen. Hans Peter Saile gelang ein Blitzstart und konnte mit 559/1 deutlich punkten. Wolfgang Thoma hatte etwas Pech und musste sich letztlich mit 479/0 geschlagen geben. In der Schlusspaarung wurden sich Sätze zum Teil sehr eng ausgespielt. Peter Dietenberger 506/1 und auch Manuel Erens 504/1 hielten die Nase vorne und sicherten somit den am Ende auch verdienten Sieg für den SKC.