Der TSV Berg ist heiß auf die Überraschung

Fußball-Verbandsligist TSV Berg geht in seine dritte englische Woche in Folge. Am Mittwoch (17.15 Uhr) steht diesmal ein echter Kracher an. Im Verbandspokal empfängt Berg den Regionalligisten TSG Balingen. Die vergangenen Wochen haben an den Kräften des TSV gezehrt, trotzdem sind die Berger heiß auf die Überraschung.

Mit dem schwierigen Spiel am Samstag war Bergs Trainer Oliver Ofentausek sehr zufrieden. Zwar verlor seine Mannschaft in Sindelfingen mit 1:2, war aber trotz langer Unterzahl und frühem verletzungsbedingten Wechsel das bessere Team. Dennoch gab Ofentausek zu: „Direkt nach Abpfiff hatte ich überhaupt keinen Bock auf das Pokalspiel gegen Balingen.“ Zu aufopferungsvoll war der Kampf und zu ernüchternd das Ergebnis in Sindeflingen gewesen, um große Euphorie aufkommen zu lassen. „Wir gehen momentan auf dem Zahnfleisch, deshalb habe ich im ersten Moment nur gehofft, dass wir im Pokal nicht schon wieder eine Verletzung oder einen Platzverweis kassieren“, so Ofentausek.

Ofentausek nimmt den Druck raus: „Der Pokal ist ein Bonus“

Beides war den Bergern in den vergangenen beiden Ligaspielen passiert. Gegen Ehingen-Süd musste Can Bozoglu noch im ersten Durchgang raus und eine Viertelstunde vor Schluss kassierte Andreas Frick die Gelb-Rote Karte. Auch Marcel Fetscher musste frühzeitig mit Muskelproblemen vom Feld. In Sindelfingen dann ein ähnliches Bild. Erst verletzte sich Andreas Kalteis, dann kassierte kurz vor der Pause Maschkour Gbadamassi glatt rot. „In so eine Phase wollte ich nie kommen“, meint Ofentausek in Bezug auf die vielen jungen Spieler im Kader, die nun anstelle der Erfahreneren auf den Platz müssen.

So nimmt der Trainer vor dem Pokalspiel vor allem eins von seiner Mannschaft: den Druck. „Der Pokal ist ein Bonus“, stellt Ofentausek klar. „Wir sehen das als die Chance, einen Regionalligisten zu schlagen.“ Besagter Regionalligist startete wenig überzeugend, holte am Samstag beim FC Bayern Alzenau im sechsten Ligaspiel aber immerhin den ersten Punkt. Auch im Pokal tat sich die TSG schwer, sicherte den Einzug in die nächste Runde gegen den Landesligisten FC Ostrach erst in der Verlängerung. „Entweder, wir sind der richtige Gegner für Balingen oder sie für uns“, schätzt Ofentausek die Lage ein. „Das Spiel kann für beide ein Wendepunkt werden.“ Gerade deshalb sei es ärgerlich, dass seine Mannschaft wegen der hohen Belastung nicht aus dem Vollen schöpfen könne. „In Bestbesetzung hatten wir eine 50:50-Ausgangsituation“, ist sich Ofentausek sicher. „So müssen wir das beste draus machen.“

Während Gbadamassi auch gegen Balingen sicher gesperrt und dafür Frick sicher wieder dabei ist, stehen hinter Fetscher und Bozoglu noch Fragezeichen. Doch es gibt auch gute Personalnachrichten, denn Pierre Hodapp, Mert Aras und Nico Hummel sind wieder voll im Training. Sabrin Sburlea spielte in Sindelfingen schon wieder zehn Minuten. „Er ist aber höchstes bei 65 Prozent“, meint Ofentausek. Und auch Nico Maucher steht Berg schon ab sofort und nicht erst – wie ursprünglich vereinbart – ab November zur Verfügung.

All die Personalsorgen sind für den Trainer auch kein Grund, die Herangehensweise zu ändern. „Die Mannschaft zweifelt nicht am System“, versichert TSV-Trainer Oliver Ofentausek. „Und das System funktioniert. Nur das Glück fehlt noch.“ Vielleicht kehrt es gegen Balingen ja zurück.