Der Pokal soll dem TSV Berg wieder einen Sieg bringen

Der TSV Berg kämpft am Mittwoch (17 Uhr) um den Einzug ins Achtelfinale des WFV-Pokals. Beim Landesligisten FV Rot-Weiß Weiler ist die eine Klasse höher spielende Mannschaft von Trainer Oliver Ofentausek favorisiert. Durch die jüngsten Ergebnisse des Gegners dürften die Berger aber gewarnt sein.

Starke Ergebnisse

Weiler spielt bisher eine ganz starke Saison. Neben den zwei Siegen im WFV-Pokal (2:0 gegen den TSV Eschach und 5:0 gegen die TSG Balingen II) gab es fünf Erfolge in sechs Ligapartien. Die jüngsten vier Auftritte hat die Mannschaft von Trainer Jürgen Kopfsguter allesamt mit 3:0 gewonnen – unter anderem gegen den SV Oberzell. Der Lohn: Platz zwei in der Tabelle, nur knapp hinter dem VfB Friedrichshafen.

Der TSV Berg spielt ebenfalls eine Saison, die sich sehen lassen kann. Neben den Erfolgen im Pokal (3:1 nach Verlängerung beim TSV Riedlingen und 4:0 beim TSV Nusplingen) lief auch in der Verbandsliga zunächst alles nach Wunsch. Bis vor etwas mehr als einer Woche. Dann setzte es völlig überraschend ein 0:5 gegen den VfL Pfullingen, am Sonntag folgte ein Spielabbruch gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach wegen Gewitters. Die erfolgsverwöhnten Berger sehnen sich also nach einem Erfolgserlebnis – gerne auch im Pokal.