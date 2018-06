Der Linsenpapst läutet Linsenwochen ein

Wer in den kommenden Wochen die Speisekarte der Brauereiwirtschaft in Berg studiert, wird schnell auf außergewöhnliche Linsengerichte stoßen. Kartoffel-Albleisa-Tortilla, Alblinsen-Sugo oder Alblinsen-Mousse werden zu Fleisch und Fisch angeboten. Selbstverständlich sind auch die traditionellen schwäbischen Linsen mit Spätzle und Saitenwürstchen zu haben. Was in der Küche der Gaststätte auf die Teller kommt, sind aber nicht gewöhnliche Linsen, sondern die vor einigen Jahren vom Lauteracher Biolandwirt Woldemar Mammel in St.Petersburg wieder entdeckten zwei Sorten der „Späth’schen Albleisa“.

Zum Start der Linsenwochen in Berg hatte Brauereichef Uli Zimmermann am Montagabend drei Linsenkenner zu Gast, die viel Informationen rund um die Linse geboten haben. „Außerdem gibt’s ein Versucherle der Späth’schen Linse I und II sowie der sogenannten französischen Linse“, so Zimmermann. „Linsenpapst“ Woldemar Mammel erklärte den Gästen die Unterschiede: „Die Alblinse I ist groß und mehlig, Linse II ist kleiner und fest. Es gibt keine andere Linsensorte, die so linsig schmeckt“.

Weil Linsen ein zartes Pflänzchen seien, so Landwirt Franz Häußler aus Schwörzkirch, bräuchten sie eine Stützfrucht, an deren Halmen „sie sich hochhangeln können“. „Braugerste und Linsen passen besonders gut zusammen, weil sie gleichzeitig gesät und geerntet werden können“, so Häußler. „Aus der mit den Linsen biologisch angebauten Gerste brauen wir zwei Biersorten“, erklärte Zimmermann.

Lutz Mammel aus Lauterach, Geschäftsführer der „Öko-Erzeugergemeinschaft Alb-Leisa“, beschrieb wie Linsen getrocknet, gereinigt und sortiert werden. 62 Landwirte in der Region bauen momentan Linsen an. „Wir könnten noch weitere Anbauer gebrauchen“, so Mammel, „die Nachfrage ist so groß, dass wir meist im März ausverkauft sind und die Linsen-Liebhaber auf die neue Ernte im Herbst vertrösten müssen“.

Roman Lenz, Professor an der Universität in Nürtingen und Mitarbeiter von „Slow Food“ berichtete, dass die Alblinsen in die „Arche des Geschmacks“, eine Liste erhaltenswerter Tier- und Pflanzenarten, aufgenommen wurden. „Linsen enthalten sehr viel Eiweiß.“, so Lenz, „die Eiweißversorgung ist ein wichtiges Thema der Welternährung“. Die Wiederentdeckung der „Späth’schen Albleisa“ nannte Lenz einen tollen Glücksfall. In Kombination seien Hülsenfrüchte und Getreide vollwertige Nahrungsmittel: „Linsen und Spätzle schmecken also nicht nur lecker, sondern sind auch gesund“, so Lenz.