Der Bergfestmarsch ist die Nummer eins

Eins ist sicher: Der ersten Berger Hitparade wird eine zweite folgen. Der Beifall für die Trachtenkapelle war so groß, dass dieses Wiederholungsversprechen vom Vorsitzenden Reinhold Köberle einfach folgen musste. Geboten war nicht nur anspruchsvolle und dennoch locker präsentierte Blasmusik, sondern auch viel Information übers lustige Musikantenleben wie ein harten Probenalltag, der jedem Konzert vorausgeht.

Wer noch nie einen Fuß ins Probelokal der Berger Musikanten gesetzt hat, geschweige denn noch einer Probe beiwohnte, bekam durch das Video von Vereinsfotografin Elke Obser Einblick, welchen Vorlauf so ein Konzertabend gewöhnlich nimmt. Auch wenn die Proben für die Hitparade vielleicht etwa lockerer vonstattengingen, als dies beim konzertanten Herbstkonzert der Fall ist. Es mag daran gelegen haben, dass der Veranstaltungstermin exakt auf den „Tag des Bieres“ traf und die Idee für eine Hitparade tatsächlich aus einer Bierlaune heraus entstanden war. Jedenfalls konnte sich das Ergebnis mit 13 musikalisch perfekt dargebotenen, teils extra für die Trachtenkapelle Berg neu arrangierten Musiktiteln sehen und hören lassen. Zumal sie begleitet wurden von einem lockeren Show-Programm, bei dem so manches Kapellenmitglied schauspielerisches wie solistisches Talent offenbarte.

Knödelsong und Heimatlied

Angefangen bei Markus Frankenhauser, als Dirigent ein Paradebeispiel an Korrektness und Disziplin: Im Duett mit Lothar Kreuzer zeigte er sich als polkabegeisterter Knödelkoch-Sänger. Logisch, dass in einer Hitparade nicht jeder aufs Treppchen kann, und so landeten die beiden genauso wie die tolle Swing-Nummer „Bad, Bad Leroy Brown“ oder des Blasmusikkreisvorsitzenden Rudi Hämmerles Lieblingssmarsch auf den hinteren Rängen der Hitliste. „Macht nix“, meinte Tobias Bott, der mindestens so gut und beinahe gleich laut wie einst Dieter Thomas Heck die Hitparade moderierte: „Hauptsache wir haben einfach nur Spaß.“ Und genauso hieß dann auch ein bislang für die Zuhörer unbekannter Polka-Titel. Gefolgt vom Weintrinkermarsch, mit dessen Ansage Bott über die Außenbeziehungen der Trachtenkapelle zu den Weinorten Riol/Mosel und Tramin/Südtirol berichtete und darüber, dass mit beiden Besuche anstehen. Im Repertoire hatte Dirigent Frankenhauser für eine kleine Brass Combo dann den Maxglaner Zigeunermarsch, eine Volksweise, die vom traurigen Schicksal dieses Volkes erzählt. Und die dem Publikum so sehr gefiel, dass die Musikanten nicht ohne Zugabe abziehen durften. Einhellige Meinung: Wäre der Titel bekannter gewesen, wäre er kaum vom Schneewalzer (und sich im Dreivierteltakt drehenden Jungmusikantenpaaren), von Scharnagls Freundes-Polka oder „Tränen lügen nicht“, einem von Manfred Kesenheimer gespielten Trompetensolo überrundet worden.

Ums vorwegzunehmen: Das Berger Heimatlied, obwohl die Bergfesttrommler als Sänger ihr Bestes gaben, landete auf dem undankbaren vierten Platz. Seine „Väter“ sind die Altentrommler Klaus Wurm und Thomas Zaiger, die nach einem Rutenfestgang beschlossen hatten, dass nicht nur Ravensburg, sondern auch Berg eine eigene Hymne gut anstünde. Gesagt, geschrieben. Heute ist die Hymne 20 alt und nicht mehr wegzudenken.

Aufs Treppchen haben es Abba mit den Berger Fahnenbegleitern in der Rolle von Agnetha, Björn, Benny und Anni-Frid geschafft. Rang 2 gehörte Judith Sauter und Marina Walz und dem „Einsamen Hirten“. James Last hat diese inzwischen weltbekannte Melodie für Panflöte geschrieben. „Doch wir hatten keine Panflöte“, so Moderator Bott. Also haben die beiden jungen Frauen das Problem auf andere Art gelöst: Sie bauten „Flaschen-Flöten“, übten, übten, übten – und es klappte.

Tja: Und wer stürmte jetzt die Hitliste? - Es war der Bergfestmarsch. Von Willi Papert wurde er einst für seine Berger Musikanten komponiert und jetzt von Michael Kuhn anlässlich der Jubiläen 50 Jahre Bergfest und 50 Jahre Berger Dorfmusikanten neu arrangiert. Bereits jetzt steht fest, dass er nicht nur Hitparadensieger, sondern auch wieder musikalisches Highlight des Bergfestes im August sein wird.

Eine Hörprobe zum Bergfestmarsch gibt es unter www.schwaebische.de. – Mit der Hitparade brach die Trachtenkapelle mit der Tradition, das Musikantenjahr mit einer Serenade zu starten. Diese gibt es dennoch am 8.Mai, 19 Uhr, auf dem Kirchplatz.