Das Bergfest mit „Weizenpass“ und echtem Berger Gin

Ravensburg hat am Samstag die Ruten vergraben, Berg hat das Zelt fürs Bergfest aufgestellt. Immer am ersten Augustwochenende wird in der westlichen Schussentalgemeinde gefeiert. Um 6 Uhr in der Früh sind die Zeltbauer und Helfer angerückt, um 10 Uhr stand der Bau aus Stahlträgern und blau-weißen Planenwänden auf der Bergkuppe. Jetzt werden sich ganze Heerscharen von Helfern an den Innenausbau machen, damit am kommenden Freitag „das höchste Fest im Schussental“, wie Bürgermeister Grieb zu sagen pflegt, starten kann.

Man setzt in Berg auf Bewährtes mit einem Programm, das auf den ersten Blick Wiederkehrendes verspricht, „das aber auch Überraschungen bereithält“, sagt Reinhold Köberle, der Vorsitzende des Musikvereins, der das Bergfest alle Jahre ausrichtet. Los geht’s – und da unterscheidet sich Berg von anderen Zeltfesten – nicht mit dem Bieranstich, sondern mit einem Empfang für Bürger und Gäste im Rathaus mit anschließendem gemeinsamem Abmarsch ins Festzelt. Eine Einrichtung, die Bürgermeister Helmut Grieb anstelle eines andernorts üblichen Neujahrsempfangs ins Leben gerufen hatte.

„Er hat das Bergfest stark geprägt; der Kinderfestnachmittag, Bürgerempfang und Bergfestschießen wurden maßgeblich von ihm initiiert“, wofür die Musikanten sich mit einer „Spezial Edition 24 Jahre Helmut Grieb“ und einem Weizen(s)pass bedanken. „Ein Abschiedsgeschenk des MV Berg an unseren Bürgermeister, aber auch an alle Bergfestbesucher“, so Köberle.

Den „Weizenpass“ in Postkartenformat zieren Griebs Konterfei sowie Fotos von Musikern und Schultes auf der Vorder- sowie 24 Biermarken plus Platz für ein Bürgermeister-Autogramm auf der Rückseite. Selbstverständlich sind die Zahlen nicht willkürlich, sondern symbolisch: 24 Biere stehen für 24 Amtsjahre, drei davon sind gratis und erinnern an die dreimalige Wahl beziehungsweise Wiederwahl Griebs. Und schließlich kostet der ganze Spaß so viel wie der Noch-Schultes (Jahrgang 1955) Jahre auf dem Buckel hat. Mit vermehrtem Andrang in der Weizenbar wird gerechnet, also wird diese heuer etwa größer aufgebaut mit der Option einer Bestuhlung im Freien.

Möglich macht dies ein Verrücken des Zeltstellplatzes um rund 15 Meter. Mit dieser Lösung lasse sich die Enge an der Zufahrt entzerren, die Warenandienung wird einfacher, und es bleibt mehr Raum für eine Außenbestuhlung bei schönem Wetter. Und noch ein Drittes verkündet die Vorstandschaft: Neben Weinstand und den traditionellen Ausschänken und Bars wird diesmal auch echter Berger Gin ausgeschenkt.

Und sonst? Alles wie gewohnt, meinen Reinhold Köberle und Markus Will vom Musikvorstand. Nach dem Bürgerempfang ist im großen Zelt Fassanstich durch den Schützenkönig 2018, die Bergfesttrommler trommeln, die Musikkapelle spielt den Bergfestmarsch und die Berger Dorfmusikanten auf.

Der Samstag gehört der Jugend: Tagsüber steigt ein Kinderfest mit lustigen Spielen, abends macht Midnight Special die Party.

Der Sonntag beginnt mit einem ökumenischen Gottesdienst auf dem Kirchplatz, anschließend Frühschoppenkonzert im Zelt und um 15 Uhr startet das Bergfestschießen, zu dem all jene antreten dürfen, die das Schwabenalter erreicht haben oder Gemeinderat beziehungsweise Bergfesttrommler sind. Ausgerichtet wird dieser Wettkampf stets vom örtlichen Schützenverein. Und enden wird der Sonntag mit einem Besuch auf der Berger Kulturwiese. Hier werden „Die Söhne Manfreds“ aus Weingarten als die Sieger aus dem letztjährigen Berger Song-Contest aufspielen, ehe es heißt „Verstehen Sie Brass?“ mit sieben jungen Musikern um den Leiter des Kreisverbandjugendorchesters, Thomas Wolf.

Denn am Montag der Endspurt im Bergfestprogramm: Feierabendhock ist angesagt. Dabei arbeitet Bergs künftige Bürgermeisterin Manuela Hugger am Ausschank in der Weizenbar, während am Sonntag der Bundestagsabgeordnete Benjamin Strasser auch in diesem Jahr als Zeltbedienung einen Bergfestdienst übernommen hat. Unterhalten werden die Gäste erst durch die Musikkapelle Unterwaldhausen und dann von der Bauernkapelle Oberschwaben.