Daniel Erens stellt mit 631 Holz Vereinsrekord ein

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Heimstark, treffsicher und selbstbewusst sind die Herren vom SKC kürzlich gegen die Gäste aus Hattenburg aufgetreten. Gegen eine unberechenbare Mannschaft ließ Berg nichts anbrennen und dominierte von Beginn an das Spiel. Allen voran Daniel Erens, der mit 631/1 neue persönliche Bestleistung kegelte und damit den Vereinsrekord von Pascal Hartwig eingestellt hat. Marcus-Michael Hartwig kam zunächst nicht ganz in sein Spiel, konnte dann aber deutlich mit 517/1 punkten. In der Mittelpaarung kam Georg Buß nach längerer Verletzungspause nicht ganz in die Partie und musste mit 489/0 sein Spiel beenden. Pascal Hartwig zeigte mit 586/1 abermals, dass er zu den besten Spielern der Liga zählt. Thomas Ibele legte mit 562/1 in der Schlusspaarung nach und auch Pascal Schmid lies sich mit 550/1 nicht lumpen. Berg kann mit dieser Leistung sehr stolz und zufrieden sein.