Damen aus Berg unterliegen in der Kegel-Oberliga

Nach zuletzt sehr guten Spielen hatte Berg gegen die Gäste vom See viel vor. Doch bereits zu Beginn der Partie zeigte sich, dass die Bahnen heute nichts zu verschenken haben und man um jedes Holz kämpfen muss. So konnte Dagmar Keller nicht an ihren Leistungen anknüpfen und musste sich mit 450/0 deutlich geschlagen geben. Melanie Fischer reichten hingegen ihre 508/1 für ihren Punkt. Trotz des Rückstandes war dennoch alles möglich. Sarah Hartwig kam nicht ganz in ihr Spiel und verletzte sich dann noch im zweiten Satz. Für sie sprang Sandra Reize ein. Gemeinsam kamen sie noch auf 468/0 konnten aber den Punkt so nicht sichern. Tanja Hartwig 473/0 kam zu Beginn ebenso nicht ganz in ihr Spiel und verpasste es zu punkten. In der Schlusspaarung versuchte Berg nochmals alles und spielte stark auf. Sigrid Staudacher 537/1 und Jasmin Abbate 522/0 konnten trotz guter Leistungen das Spiel nicht mehr drehen und mussten zusehen, wie dieses Spiel an die Gäste ging.