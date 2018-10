Da bleibt weder Auge noch Boden trocken

Wenn das keine Riesengaudi war: Der Berger Musikverein hat am Samstag zum „Bayerischen Abend“ ins Berger Gemeindehaus eingeladen. Bei einem mehr als dreistündigen gut sortierten musikalischen Programm – gespickt mit abwechslungsreichen Sketchen und Tanzeinlagen – war beste Laune auf der Bühne, aber auch an den voll besetzten Tischen angesagt. Und zwischendurch sorgte ein kommender Bürgermeister – wenn auch ungewollt – für feuchtfröhliche Stimmung. Es gab aber auch wehmütige Momente: Daniel Fiedler verändert sich privat und beruflich nach München und gibt nach eineinhalbjähriger Tätigkeit am Dirigentenpult den Stab an Helmut Geray weiter.

„Es war eine super Zeit, in musikalischer, aber auch in kameradschaftlicher Hinsicht“, sagt Daniel Fiedler, der auch akademischer Mitarbeiter der Musikhochschule Lübeck und der PH Freiburg ist. Highlights habe es viele gegeben, betont er. Gerade mit Blick auf die symphonische Blasmusik habe er mit dem Berger Musikverein ein anspruchsvolles Neuland betreten dürfen. Mit Helmut Geray übernimmt kein Unbekannter die musikalische Leitung des Orchesters. Der aktive Hornist und bisherige Vize-Dirigent war schon von 1991 bis 2001 Dirigent des Berger Musikvereins und freut sich jetzt wieder auf eine neue Herausforderung. „Wir lassen Daniel Fiedler nicht gerne ziehen, sind aber glücklich, dass wir mit Helmut Geray auf eine bewährte Größe zurückgreifen dürfen, der weiß, auf was er sich einlässt“, sagt Klaus Willauer als Erster Vorsitzender des Musikvereins.

„Noch nie erfolgreich“, antwortet Dieter Stauber ehrlich auf die Eingangsfrage von Tobias Ewald, ober er denn schonmal ein Bierfass angestochen habe, und schreitet beim Bayerischen Abend des Musikvereins mutig zur Tat. Gut so, schließlich ist er als kommender Bürgermeister für das Dezernat II unter anderem auch für die Ortschaften zuständig. Ein paar kräftige Hammerschläge sind für den (Noch-)Hauptkommissar kein Problem. Doch der Teufel steckt mal wieder im Detail und das kühle Blonde will einfach nicht dort raus, wo es raus soll. Noch ein Versuch? Na klar.

Berg hat einen neuen „Stauber-Brunnen“

Jetzt entwickelt das Fässchen aber eine erstaunliche Eigendynamik und gibt seinen kostbaren Inhalt aus allen Ritzen frei. Ob das wirklich ansehnlich sprudelnde Kunstwerk zum Berger „Stauber-Brunnen“ umbenannt werden sollte – wie manche Spötter an den gut besetzten Tischen meinen – darüber kann man natürlich streiten. Dieter Stauber nimmt das Malheur jedenfalls gelassen, ein paar kräftige Schlucke aus seiner Maß, hat alle Lacher auf seiner Seite und kann mit Fug und Recht behaupten, zum feuchtfröhlichen Verlauf des Bayerischen Abends seinen Beitrag geleistet zu haben. Gelegenheiten, Bierfässer erfolgreich anzustechen, hat er als Bürgermeister in Zukunft ja noch genug.

Jetzt aber zum musikalischen Potpourri: Von der „Fischerin vom Bodensee“ bis zur „Böhmischen Liebe“, von der „80er Kult-Tour“ bis zum „Bozner Bergsteigermarsch“ reicht das breitgefächerte Programm, das immer wieder zum Mitklatschen und Mitsingen einlädt.

Auch in solistischer Hinsicht haben die Berger Musikanten einiges zu bieten. Beispielhaft seien an dieser Stelle Michael Aicher und Laura Katzenmaier genannt, die im Gesangsduett überzeugen können. Michael Aicher erweist sich aber auch beim Instrumentalstück „Unser Baritonkönig“ dieser Bezeichnung als würdig. Selbstverständlich gehören zu einem zünftigen Bayerischen Abend auch Tänze und humorige Schmankerl wie etwa „Connys Hupen“, bei denen wirklich kein Auge im Saal trocken bleibt. Und beim Publikumsspiel zeigt sich, wer ein echter Kerl ist und beim Biermaßstemmen die dazu nötigen Muckis mitbringt. Ganz zum Schluss gibt’s natürlich verdiente Zugaben und die Vorfreude auf die nächsten musikalischen Auftritte des Berger Musikvereins.