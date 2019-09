Clubmitglied sticht in Berg das Herbstgold an

„Herbstgold“ nennt die Bergbrauerei ein von Ende August bis Ende Oktober gebrautes leichtes saisonales Bier. Das erste Fass davon stach Bergclubmitglied Klaus Hägele aus Möhringen am Bussen am Freitag im Brauereigarten an.

Einen wunderschönen Sommerabend genossen mehrere hundert Gäste am zweitletzten Tag des Monats August im voll besetzten Biergarten der Brauerei. Höhepunkt des Abends war zweifellos der Fassanstich durch ein Mitglied des Berg-Clus und der anschließende Freibierausschank. Weil Klaus Hägele am Freitag seinen 55. Geburtstag feierte, hatte ihn Braumeister Ulrich Zimmermann als Fassanstecher ausgewählt. Hägele ist Mitglied des mittlerweile 2000 Mitglieder zählenden Clubs. 50 Liter Bier enthielt das von ihm angezapfte Fass. Als Freibier wurde es an alle ausgeschenkt, die sich anstellten. Das dem Biergenuss angemessene kulinarische Angebot hatte die Küche der Brauereiwirtschaft bereit. Weiderindgulasch und Schweinshaxen wurden mit der von Karl Valentin in der Mehrzahl zu „Semmelnknödeln“ erklärten bayerischen Spezialität serviert. Sie schmeckten auch mit Pfifferlingen.

Als Kogelschdoiner Musikanten wartete die kleine Besetzung des Musikvereins Schmiechen mit böhmischer Blasmusik auf. „Kannst du Knödel kochen?“, sangen Rupert Vogl und Herbert Grab Ernst Moschs zum Anlass passenden Schlager. Bis zum 7. September hat jeder, der vergangenes Jahr von der Brauerei eine Hopfenpflanze bekam, Gelegenheit, seine erste Ernste in der Brauerei abzugeben und am 15. Oktober am Anstich des „hopfengestopften“ Ulrichsbiers teilzunehmen.