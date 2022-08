Busausfälle und Verspätungen in Berg

In Weiler bei Berg halten von Dienstag, 23. August, bis Freitag, 26. August, keine Busse. Grund hierfür ist, dass die Straße zwischen Ettishofen und Weiler in dieser Zeit wegen Bauarbeiten gesperrt werden muss.

Wie die Gemeindeverwaltung mitteilt, ist die Ettishofener Straße zwischen der Zufahrt Rosenweg und dem Kreuzungsbereich zur L 291 gesperrt, weil dort Bauarbeiten für den Breitbandausbau im Gemeindegebiet notwendig sind.

Während dieser Zeit können die Bushaltestellen Weiler und Weilerhalde nicht angefahren werden. Für Fahrgäste aus diesem Bereich verweiset die Gemeindeverwaltung zum Ein- und Ausstieg auf die Bushaltestelle in Ettishofen. Die Bauarbeiten werden bis Freitag beendet sein, so dass die Linie 10 ab 18 Uhr wieder fahrplanmäßig die Haltestellen Weilerhalde und Weiler bedienen wird. Für die Fußgänger und Radfahrer ist eine örtliche Umleitung eingerichtet.

Im Anschluss an die Vollsperrung erfolgt in diesem Bereich eine halbseitige Sperrung bis Freitag, 23. September. Der Verkehr wird in dieser zeit über eine Ampel geregelt. Dadurch werde leider auch der Fahrplan und die Pünktlichkeit der Linie 10 noch mehr belastet, teilt die Gemeindeverwaltung mit. Da die Baumaßnahme auch in den ersten beiden Schulwochen noch besteht, sei auch im Hinblick auf die Umleitung der Blitzenreute Steige davon auszugehen, dass es im Bereich des öffentlichen Nahverkehrs zu Verspätungen kommen wird, heißt es in der Mitteilung.