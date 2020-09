Bus streift Transporter

Bei einem Unfall in der Konradstraße in Berg ist es am Dienstagvormittag ist Sachschaden in Höhe von 15 000 Euro entstanden.

Laut Pressemitteilung der Polizei unterschätzte ein 47-jähriger Busfahrer, der nach rechts in die Ravensburger Straße einbiegen wollte, den Wendekreis seines Fahrzeughecks und streifte einen entgegenkommenden Transporter. Der 51-jährige Transporterfahrer versuchte noch vergeblich, dem Bus auszuweichen, dennoch kam es zu erheblichen Schäden an beiden Karosserien. Verletzt wurde niemand.