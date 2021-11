Unbekannte haben laut Polizei in der Nacht von Montag auf Dienstag einen Bus in der Altdorfer Straße in Kasernen mit schwarzer Farbe besprüht. Der Sachschaden beträgt rund 100 Euro. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Telefon 0751 / 803 66 66 um sachdienliche Hinweise.