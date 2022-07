Buntes Programm beim 111. Ulrichsfest

Zu Ehren des Kirchenpatrons in Berg (Hl. Ulrich) wird das Ulrichsfest vom 8. bis 11. Juli gefeiert – dieses Jahr feiert die Berg Brauerei „111 Jahre Ulrichsfest“. Zusammen mit dem Musikverein Kirchbierlingen hat die Brauerei laut Pressemitteilung „ein abwechslungsreiches und buntes Festprogramm“ auf die Beine gestellt.

Vor 111 Jahren lud Ulrich Zimmermann (1884 - 1935) erstmals zu einem Fest auf dem Brauereihof ein. In den Zeitungen erschien das erste Zeitungsinserat zum Ulrichsfest mit Ausschank von Doppelbier. Später berichtete die lokale Presse vom Ausschank von „Ulrichsbier“ und gab dem Bier so seinen Namen. Ab 1981 füllt Ulrich Zimmermann (1920 - 2006) Ulrichsbier ganzjährig ins „Bügelverschlussfläschle“ und rettete damit die Brauerei. Andere Bügel-Biere kamen und gingen, das „Uli“, die Bierspezialität aus der Bottich-Gärung, wurde Kult.

Der baden-württembergische Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk, wird am Samstag um 15.30 Uhr das erste 50-Liter Holzfass Ulrichsbier auf dem Brauereihof anstechen. Begleitet wird der Anstich von den Hopfen- und Bierhoheiten. Die Wacholderkönigin Anja Winter aus Offenhausen verteilt Leckeres aus und mit Wacholder.

Das Sonderthema Wacholder bereichert zum Jubiläum den Land- und Handwerkermarkt. Leckeres und Schönes aus und mit Wacholder präsentiert der Markt und wird durch die Albwacholder-Ausstellung ergänzt. Passend zum Thema erhalten alle Berg Club-Mitglieder einen Dry Gin, den die Brauerei mit Albwacholder und einem Brand aus Original Hell und Hefeweizen mazerieren ließ, wie es in der Mitteilung weiter heißt

Im Brauereigarten zwischen Ulrichsfestplatz, Sudhaus und Brauereiwirtschaft wird im Holzfassausschank Ulrichsbier aus großen 50-Liter Holzfässern ständig frisch gezapft. Die Fässer werden für alle Besucher sichtbar auf einem traditionellen Ganter mit Holzschlegel und Messingzapfzeug angestochen.

Schon immer ist die musikalische Unterhaltung der vielen Musikvereine und Bands am Ulrichsfest ein ganz wesentlicher Bestandteil. Elf Musikvereine aus der Region, zwei Live-Bands und der DJ von Donau3FM sorgen für die jeweils richtige Stimmung. Am Samstag und am Montag führt ein Shuttlebus die Besucher des Fest sicher nach Berg und wieder zurück.

Für Jung und Alt ist das Ulrichsfest ein abwechslungsreiches Fest. Kinder und Heranwachsenden finden über das ganze Festgelände Spielmöglichkeiten und können Kistenstapeln oder Sandburgen bauen. Der Kindergarten Kichbierlingen lädt ein zum Kinderschminken und historische Spiele, wie Bockstechen oder Hau den Lukas, erinnern an vergangene Feste. Auch das Körbewerfen mit den Ehinger Bundesliga-Basketballern ist am Sonntag möglich. Am Montag findet ab 14 Uhr das Kinderfest im Festzelt statt.

Auf dem Burghof entsteht am Samstag und Sonntag zu Ehren von Adelheid von Schelklingen und Graf Heinrich von Berg ein mittelalterliches Lager mit Gauklern, Rittern und edlen Damen. Zwei Aufführungen am Samstag und drei am Sonntag finden vor der Tribüne auf dem Burghof statt. Das Brauereigewölbe öffnet seine Tore und zeigt die Bottich-Gärung im hölzernen Bottich aus dem Jahr 1920.

Der ADFC Ulm/Alb-Donau und Neu-Ulm bietet am Sonntag eine Jedermann-Radtour von Ulm zum Ulrichsfest an und codiert ebenso am Sonntag Fahrräder vor Ort.

In der Brau-&BackStube informiert eine Biersommelière in vier Bierverkostungen über die Geschmacksaromen im Bier. Die Anmeldung zur Verkostung ist auch vor Ort noch möglich.

Am Montag findet das Kinderfest und Unterhaltung im Festzelt statt. Im Brauereigarten unterhalten ab 17 Uhr die Heft-13-Musikanten und ab 20 Uhr lassen die Bätscher Buam das Festzelt beben.