Breitbandausbau in Berg startet mit dem Spatenstich

Im Beisein von lokaler wie überregionaler Polit-Prominenz hat die Gemeinde Berg den symbolischen Spatenstich für den Start des Breitbandausbaus im Gemeindegebiet gefeiert. Binnen zweier Jahre soll in allen 55 Berger Teilorten unterirdisch Glasfaserkabel verlegt werden, heißt es in der Pressemitteilung der Gemeinde.

„Am 8. Mai vor genau drei Jahren gab der Gemeinderat zu diesem Mammutprojekt den Grundsatzbeschluss", bedankte sich Bürgermeisterin Manuela Hugger beim Rat. „Natürlich tun wir damit etwas Gutes, etwas Sinnvolles und etwas längst Überfälliges", erklärte Hugger und verwies auf Zuschüsse vom Land und Fördermittel vom Bund für das Projekt. Trotzdem müsse noch mindestens eine Million Euro von der Gemeinde getragen werden.

Der Bund wird den Breitbandausbau in Berg mit 4,36 Millionen Euro fördern, vom Land werden 3,49 Millionen Euro an Zuschüssen fließen. Über eine Trassenlänge von 37 Kilometern werden insgesamt 559 Hausanschlüsse gelegt werden, über die nächsten beiden Jahre hinweg. Der endgültige Betrieb des schnellen Internets in Berg soll im Sommer 2024 starten können.