Brauereisilverster mit Comedy

Wie an jedem letzten Septemberwochenende feierten die Brauer Silvester. Und genau das wurde auch am vergangenen Freitagabend in der Brauereiwirtschaft Berg kräftig gefeiert.

Gefeiert wurde das Brauereisilvester aus einer alten Tradition heraus. Für die Brauer war früher, und das ist bis heute so, der Beginn des Oktobers nicht nur der Beginn des Herbstes, sondern auch des Bierbrauens. Und das hatte einen ganz bestimmten Grund. Wenn die Temperaturen wieder sinken, kann aus der frischen Ernte von Hopfen und Getreide die Bierproduktion wieder aufgenommen werden. Da dies in den warmen Sommertagen nicht möglich war, bietet der letzte Septembertag in jedem Jahr Anlass zur Feier. Gefeiert wurde dieser Tag in der Brauereiwirtschaft Berg mit leckerem Essen, schwäbischer Comedy und reichlich frisch gezapftem Berg Bier. Für beste Stimmung sorgte die „Saubachkome.de“ mit ihrer Comedy aus Oberschwaben. Die Komödianten vom Saubach aus Äpfingen richteten den Blick ihrer Zuhörer auf die vielen Eigenarten ihrer Mitschwaben. Michael Ogger, Egon Hagel, Markus Burkhardt alias Schorsch, Eddgar Hagel und Alwin Hagel heißen die Männer, die die Zuhörer zum Lachen brachten.

Begonnen hatten die fünf Schwaben auf der Dorffasnet in ihrem Heimatort Äpfingen. Ein paar Jahre später im Jahr 2003, tourten die Komödianten dann bereits schon gemeinsam „quer durchs Ländle“.

Die fünf Männer spielten Sketche, sangen Lieder und gestalteten für ihr Publikum mit viel Sinn fürs Detail ein unvergesslichen Abend rund um das Thema „das schwäbische Leben“. Mit ihrem schwäbischen Wortwitz kommt „Saubachkome.de“ nicht nur bei uns im Schwabenland gut an, sondern in ganz Baden-Württemberg.