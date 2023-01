Bittere Niederlage in der Kegel-Oberliga

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zuletzt guten Spielen taten sich die Frauen vom SKC sehr schwer gegen an diesem Tag extrem starke Gastgeber mitzuhalten. Am Ende bleibt leider nichts Zählbares hängen und der SKC rutscht im Tabellenmittelfeld ab. In der Startpaarung unterlag Tatjana Staudacher mit 502/0 sowie Sarah Hartwig mit 481/0 sehr deutlich. Auch in der Mittelpaarung konnte Berg nicht in gewohnter Form aufspielen. Linn Staudacher 453/0 und Melanie Fischer 515/0 hatten ebenfalls keine Chance auf den Punkt. Dem Schlusspaar gelang es nicht, zumindest einen versöhnlichen Abschluss zu finden. Sigrid Staudacher musste sich mit 494/0 knapp geschlagen geben, Sandra Reize 453/0 musste den Punkt ebenfalls abgeben. Am Ende waren an diesem Tag die Gastgeberinnen der SF Friedrichshafen einfach eine Klasse besser als die Keglerinnen vom SKC.