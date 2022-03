Bittere Niederlage für die Herren II vom SKC

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Beide Kegel-Mannschaften haben sich im unteren Tabellendrittel festgespielt und können somit nicht mehr den Anschluss nach oben halten, dennoch wollten beide gute Leistungen erzielen. Auf den nicht einfach zu spielenden Bahnen in Roßberg kam Berg dieses mal jedoch gar nicht zurecht. In der Startpaarung unterlag Silas Staudacher seinem Gegner deutlich. Manuel Erens konnte sich nicht aus seinem Formtief befreien und vergab am Ende auch noch den Punkt. Mit 459/0,5 kann er mit seinem Ergebnis nicht zufrieden sein. Marcus-Michael Hartwig kämpfte sich auf solide 501/1 hoch. Der SKC nutze die Partie jedoch auch dazu, jungen Spielern Praxis zu geben. David Staudacher erzielte in seinem Debüt 366/0 und kann dies als zusätzliche Trainingseinheit verbuchen. Mit deutlichem Rückstand ging es nun in die letzte Paarung. Hier unterlag Wolfgang Thoma trotz guter 524/0 Holz seinem Gegner. Walter Kellermann schloss sein Spiel mit 488/1 ab. Trotz diesem deutlichen Leistungstiefpunkt hatte Berg Chancen auf den Sieg oder zumindest auf ein Unentschieden, denn die Satzpunkte wurden mit 13,5 zu 10,5 nahezu identisch verteilt.