Bittere Heimniederlage trotz starker Mannschaftsleistung

Das erste Heimspiel entwickelte sich zu einem an Spannung kaum zu überbietendem Krimi. Die Gäste aus Vilsingen hatten sich breit aufgestellt und wurden tatkräftig aus deren Ersten Herren-Mannschaft unterstützt. In engen Sätzen leisteten sich beide Teams kaum Ausrutscher nach unten und spielten Satz um Satz auf Augenhöhe. Daniel Erens konnte mit 584/1 seinen Gegner hinter sich lassen, jedoch musste sich Stephan Hartwig mit 545/0 geschlagen geben. Die 602/1 von seinem Gegner waren heute einfach zu viel für ihn. Georg Buß unterlag in der Mittelpaarung mit 532/0 seinem Gegner und Thomas Ibele fehlte mit 555/0,5 nur ein Holz für seinen Punkt, sodass sich auch der Mannschaftspunkt geteilt wurde. Mit leichtem Rückstand ging es nun in die letzte Paarung. Hier zeigten alle vier Starter ein sehr gutes Spiel. Berg konnte den Rückstand aufholen und glich phasenweise aus. Pascal Schmidt erzielte starke 566/1 und Pascal Hartwig setzte mit 593/1 abermals ein Ausrufezeichen. Am Ende eines langen Spiel hatte Berg trotz drei Satzpunkten mehr auf dem Konto das Nachsehen und musste sich mehr als bitter um ein Holz geschlagen geben. Bitterer kann eine Heimniederlage nicht sein – Mit so einer geschlossenen Mannschaftsleistung kann Berg dennoch stolz auf das Erreichte sein, denn mit diesen Ergebnissen müssen sich die nächsten Gegner warm anziehen, wenn sie diese Berger Mannschaft bezwingen möchten. Kommenden Samstag geht es dann nach Wurzach – hier werden die Karten dann neu gemischt.