Betrunkener Autofahrer übernachtet bei der Polizei

Ein Autofahrer, dem vorgeworfen wird, betrunken mit dem Auto unterwegs gewesen zu sein, hat die Nacht in einer Arrestzelle verbracht.

Der 30 Jahre alte VW-Lenker war laut Pressemitteilung der Polizei anderen Autofahrern wegen seiner Fahrweise aufgefallen, die die Polizei verständigten. Da der Fahrer augenscheinlich während der Fahrt den Bordstein touchiert hatte und Öl verlor, entdeckte eine Polizeistreife den Wagen sowie den darin schlafenden Fahrer letztlich. Nachdem ein Atemalkoholtest einen Wert von über 2,3 Promille ergab, musste der Fahrer seinen Führerschein noch an Ort und Stelle abgeben. Nach einer Blutentnahme in einem Krankenhaus verbrachte er aufgrund seiner hohen Alkoholisierung die Nacht in einer Gewahrsamszelle.