Besondere Einsätze für Berger Nachwuchsspieler

Wenn der Tischtennis-Bundesligist TTF Liebherr Ochsenhausen in der Sporthalle des Ehinger Johann-Vanotti-Gymnasiums antritt, sind auch Nachwuchsspieler des SC Berg dabei – und ganz nah dran am Geschehen. Der Sportclub stellt in dieser Saison, in der die TTF ihre Heimspiele in Ehingen austragen, die Ballkinder. Die jungen Berger Spieler sitzen am Rand der Box und werden in Satzpausen und nach beendeten Durchgängen aktiv, um Bälle einzusammeln und sie beim Schiedsgericht abzuliefern.

Ballkinder im Tischtennis gibt es noch nicht lange, bis vor wenigen Jahren hoben die Profis nach jedem Ballwechsel selbst den Ball auf – manche erledigten den Gang in eine Ecke der Box schneller, bei manchen dauerte es länger, bis sie zurück am Tisch waren. Zur Saison 2017/18 änderte die Tischtennis-Bundesliga (TTBL), nach dem Vorbild der chinesischen Super League, das Regelwerk dahingehend, dass seither nicht nur ein Spielball, sondern mehrere Bälle zum Einsatz kommen. Ist ein Ballwechsel vorbei, wird vom Schiedsgericht sofort ein neuer Ball ins Spiel gebracht, um die Partie unverzüglich fortzusetzen. Damit führte die Liga auch Ballkinder ein, die dann bei Auszeiten und Pausen die Bälle aufsammelten.

Die Ballkinder oder -assistenten, wie es bei der TTBL heißt, stellt jeweils der Heimverein. Und weil die TTF ihre Heimspiele in dieser Saison wegen der Sanierung der Dr.-Hans-Liebherr-Halle in Ochsenhausen in Ehingen austragen, kam der SC Berg ins Spiel. Als der Umzug in die JVG-Halle mit der Stadt Ehingen besprochen wurde, sei auch Nicole Geyer, damals bei der Stadtverwaltung tätig und im Vorstand des Sportclubs, in die Angelegenheit involviert gewesen, sagt Gerhard Scheuing, Jugendleiter des SC Berg. „Über Frau Geyer haben die TTF angefragt, ob wir Ballkinder stellen könnten.“

Für TTF-Projektmanager Manuel Pfender, der als Spieler der in der Landesklasse spielenden „Zweiten“ von Ochsenhausen viele Kontakte im Amateursport der Region hat, war es eine naheliegende Lösung. „Wir wussten, dass der SC Berg eine große und breit aufgestellte Jugendarbeit hat“, so Pfender. Und somit viele Nachwuchsspieler, die sich als Ballkinder eignen.

Beim Berger Tischtennisverein überlegte man nicht lange. „Für die Kinder ist das ein super Erlebnis“, sagt Gerhard Scheuing. „Und das ist ein super Platz direkt an der Box, an den man normal nur mit VIP-Ticket kommt.“ Scheuings Tochter Lea, eines der großen Talente des SC Berg, ist eines der Ballkinder. Für sie ist der Platz nahe der gegnerischen Bank ein besonders interessanter Platz. „Sie sucht ihn sich bewusst aus, um beim Coaching zuzuhören, was gesprochen wird auf der Bank“, sagt Gerhard Scheuing. Darauf zu achten oder das Spiel zu verfolgen, dazu bleibt den Kindern zwischen ihren Einsätzen genug Zeit.

Die Kinder wechseln sich ab

Vier Ballkinder stellt der SC Berg pro Bundesliga-Partie, die sich während einer Begegnung abwechseln – immer zwei sind im Einsatz, zwei andere pausieren. Probleme, Freiwillige zu finden, „hatten wir nie“, sagt Jugendleiter Scheuing. Im Gegenteil: „Wir wechseln durch.“ Jedes Mal werde vereinsintern neu dazu aufgerufen und melden sich dann mehr als vier Mädchen oder Jungen, wird gelost. Nur in den ersten Spielen hatten sich einige der Jüngeren noch nicht so recht getraut und der SC bot auch ältere Jugendliche auf, doch das ist vorbei – die Jüngsten haben ihre Scheu abgelegt, zu verlockend das Erlebnis. Längst sind die Berger Ballkinder bei den TTF-Spielen tatsächlich Kinder und zwischen sieben und 13 Jahren alt.

„Wir haben Glück mit dem SC Berg, der Verein ist ein super Partner, der zuverlässig die Kinder stellt“, sagt Manuel Pfender von den TTF. Pfender verhehlt nicht, dass es für die Tischtennisfreunde Ochsenhausen selbst schwierig gewesen wäre, das zusätzlich zur sonstigen Organisation der Heimspiele in der Fremde zu übernehmen. „Wir haben so schon einen beträchtlichen Aufwand.“ Und für die Nachwuchsspieler aus Berg ist es etwas Besonderes, für das sie auch belohnt werden: mit einem T-Shirt in den Teamfarben und unterschrieben von den TTF-Profis sowie Freikarten für die Eltern, die von der Tribüne aus nicht nur die Spiele der Bundesliga-Spieler verfolgen, sondern auch den Beitrag ihrer Kinder zum Spiel.