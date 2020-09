Bergs schwache Leistung bringt den Trainer auf die Palme

Er sei „komplett enttäuscht“, sagte Oliver Ofentausek nach der 0:2-Heimniederlage seines TSV Berg gegen Türkspor Neu-Ulm. Und das war wahrscheinlich sogar noch freundlich ausgedrückt. Denn als der Trainer des Fußball-Verbandsligisten aufzählte, woher genau diese Enttäuschung rührte, kam er aus dem Ärger gar nicht mehr heraus.

Ofentausek war enttäuscht, „weil du heute keinen Tabellenführer gesehen hast, weil du Überheblichkeit gesehen hast, wir hatten in den Zweikämpfen keine Präsenz. Das ist ein Wahnsinn.“ Die Überheblichkeit machte der Trainer vor allem am verschossenen Elfmeter von Kapitän Moritz Fäßler nach 20 Minuten fest. Zuvor hatte sich Neu-Ulms Linksverteidiger Özgür Sahin im Strafraum gegen Dominik Damjanovic zu ungeschickt angestellt. Damjanovic nahm das Geschenk dankbar an, Fäßler dagegen nicht. „Das war eine Rückgabe“, ärgerte sich Ofentausek. „Einen Elfmeter muss ich mit voller Überzeugung schießen.“

In dieser Szene zeichnete sich bereits ab, was für das gesamte Spiel gelten sollte. So wirklich brachte Berg nichts zustande. Fast hätte der vergebene Strafstoß sogar noch eine besondere Pointe bekommen, nach der Parade von Ediz Özer fuhr Neu-Ulm einen Konter, den Marc Hämmerle per Seitfallzieher nur knapp neben das Tor abschloss. In Führung gingen die Gäste dann eine gute Viertelstunde später. Alper Bagceci stahl sich in Jonas Schülers Rücken, erlief einen Diagonalball von Antonio Pagnallo und vollendete traumhaft in den Winkel.

Auffällig bei Berg war, wie schlecht das Pressing gegen den Aufsteiger funktionierte. Der TSV eroberte kaum Bälle, kam überhaupt nicht in die Zweikämpfe. „Wir sind teilweise neben den Leuten gestanden und haben zugeschaut“, schüttelte Ofentausek den Kopf. „Das ist nicht unser Spiel, mit 70 Prozent geht es halt nicht.“ Teilweise wirkte es sogar, als würde Berg in Pressingphasen einzelne Gegenspieler vergessen, über die Neu-Ulm sich dann freispielen konnte.

Dabei war es auch nicht so, dass der Aufsteiger den Bergern völlig überlegen war. „Das war für mich kein Gegner, den wir nicht bespielen könnten“, meinte auch Ofentausek. Auch Türkspor presste hoch, dabei entstanden auf den Flügeln riesige Räume, die Berg in der Anfangsphase noch dynamisch besetzte, dann aber nicht mehr nutzen konnte. Auch das brachte Ofentausek auf die Palme: „Wir hatten heute überhaupt kein Freilaufverhalten. Wir lassen uns permanent neben dem Gegner anspielen und fragen uns, warum wir nicht durchkommen.“

Die beste Chance für Berg hatte Luis Pfaumann, als er den Ball in der 43. Minute aus 25 Metern ansatzlos an den Innenpfosten hämmerte. Pfaumann war im Übrigen der Einzige, über den der Trainer etwas Positives zu sagen hatte: „Wenn ich sehe, dass ein 18-Jähriger die beste Einstellung hat und der beste Mann auf dem Platz ist, dann müssen sich andere hinterfragen.“ Viel mehr offensive Höhepunkte als Pfaumanns Pfostenschuss hatte Berg nicht zu bieten, in der zweiten Hälfte stand Neu-Ulm stabil in der eigenen Hälfte, überließ Berg den Ball und hatte alle Zeit der Welt. Den Schlusspunkt zum 2:0 setzte Serdar Özkaya in der Nachspielzeit. „Das war ein Desaster heute“, machte Oliver Ofentausek allem Ärger Luft. „Das einzig Positive ist, dass wir jetzt wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen sind.“