Bergs Partnergemeinde hat neuen Bürgermeister

Die Amtszeit des Bürgermeisters in Bergs italienischer Partnergemeinde Rodigo, Gianni Chizzoni, ist am Sonntag zu Ende gegangen. Zum neuen Bürgermeister wurde Gianni Grassi gewählt, der auch schon mehrfach in Berg zu Besuch war. Der Berger Bürgermeister Helmut Grieb hatte sich kurz zuvor nochmal mit Gianni Chizzoni in Rodigo getroffen.

Bereits 2002 hat die Gemeinde Berg mit der italienischen Gemeinde Rodigo erste Kontakte geknüpft. Zahlreiche Kontakte wurden bisher mit den 550 Kilometer entfernt wohnenden Freunden gepflegt.

Die 5000-Einwohner-Gemeinde Rodigo liegt unweit von Mantua und Verona in der Po-Ebene. Im Rahmen der Gemeindepartnerschaft wurden die Verbindungen zwischen den kommunalen Vertretungen vertieft und der Austausch der Jugend, der Schulen, der Vereine und Institutionen unterstützt, wie es in einer Mitteilung abschließend heißt. Auch Sprachkurse wurden organisiert.

Am vergangenen Sonntag waren in Rodigo Kommunalwahlen. Das Wahlverfahren dort sehe vor, dass zunächst der Gemeinderat festgelegt wird, der dann den Bürgermeister bestellt, wie die Gemeinde Berg in einer Mitteilung schreibt. Gianni Grassi habe mit seiner Liste 43 Prozent erreicht, berichtet Helmut Grieb.

Bürgermeister Helmut Grieb bedankte sich beim bisherigen Bürgermeister Gianni Chizzoni für seinen Einsatz zur Belebung der Gemeindepartnerschaft. Die beiden hätten mögliche Aktivitäten für die künftigen Jahre angesprochen, heißt es in der Mitteilung weiter. So sollen weiterhin freundschaftliche Kontakte gefördert sowie die kulturellen, sportlichen, religiösen und historischen Gemeinsamkeiten gepflegt werden.