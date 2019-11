Bergs Devise: Bloß keine Diskussion über Abstiegskampf!

Fußball-Landesligist TSV Berg hat am Samstag (14.30 Uhr) den TSV Heimerdingen zu Gast. Im Duell mit dem Tabellenletzten zählt für Bergs Trainer Oliver Ofentausek nur eines: „Egal ob über Kampf, spielerische Qualität oder Glück – wir müssen dieses Spiel gewinnen.“

Gerade mit der Göttin Fortuna liegen sie aktuell im Clinch in Berg: Da gelingt dem eingewechselten Fikret Mert Aras in Rutesheim in der 90. Minute der Führungstreffer, aber in der Nachspielzeit bugsiert Vlad Munteanu den Ball unglücklich ins eigene Tor. 1:1 – wieder kein Sieg. „Glück und Pech halten sich bei uns gerade nicht die Waage“, meint Ofentausek. „Wenn das Pendel wieder mehr in unsere Richtung ausschlägt, werden die Siege wieder kommen.“ Gerade noch einen Punkt Vorsprung haben die Berger noch auf den Relegationsplatz, das Wort Abstiegskampf bleibt aber aus dem Wortschatz verbannt: „So viel Selbstvertrauen haben wir“, meint der Trainer.

Selbstvertrauen hat zuletzt auch der TSV Heimerdingen gesammelt. Bis vor ein paar Wochen war Bergs Mitaufsteiger noch deutlich abgeschlagen, mit sieben Punkten aus den vergangenen vier Spielen haben sich die Heimerdinger wieder herangearbeitet, auch wenn sie noch immer Tabellenletzter sind. Zum Vergleich: Die Berger haben im selben Zeitraum nur zwei Zähler gesammelt.

Am Willen mangelt es nicht

Immerhin: Die Tendenz stimmt auch bei Ofentauseks Team. Schon das in Unterzahl verteidigte 0:0 gegen den überlegenen Tabellenführer TSG Backnang hat Mut gemacht. Zusammen kämpfen, das können die Berger also. An Willen mangelt es sowieso nicht – auf jeden Fall nicht im Training. „Wenn ich sehe, wie gut die Jungs trainieren …“, sagt der Coach.

Woran es hapert, ist klar: Die Offensive ist noch immer nicht in der Verbandsliga angekommen. Mit 97 Toren ist Berg in der Landesliga Meister geworden. Vlad Munteanu und Andreas Kalteis als Könige kamen dabei auf jeweils 14 Treffer. In der neuen Saison steht Munteanu bei einem Tor, Kalteis hat noch gar nicht getroffen. Mit hohem Pressing jenseits der Mittellinie den Ball erobern und ihn auf kurzem Weg Richtung gegnerisches Tor befördern – das funktioniert in der neuen Liga nicht. Zumindest noch nicht. „Wir wollen da wieder hin“, betont Ofentausek. Aber in der Verbandsliga steht eben andere Qualität dagegen. „Da sind der Torwart und die Innenverteidiger die ersten Spielmacher – wir müssen andere Mittel finden.“ Seinen Optimismus hat der Trainer längst nicht verloren: „Wir sind auf einem guten Weg – das hat auch das vergangene Wochenende gezeigt.“

Klar: Besonders schmerzlich vermisst wird in Berg Jan Biggel. Wegen seiner strategischen Fähigkeiten, aber auch weil ohne ihn ein Führungsvakuum im Mittelfeld besteht. „Andreas Frick macht das von hinten heraus sehr gut.“ Aber Frick ist Innenverteidiger, mit Biggel gab’s einen weiteren Anführer ein Stück weiter vorne. Darüber zu schwadronieren, was mit Biggel drin wäre, ist allerdings müßig. „In diesem Jahr wird er sicher nicht mehr zurückkommen“ weiß Ofentausek. Aber auch ohne Biggel „muss von der Offensive mehr kommen.“ Hinten haben die Berger wenig Probleme: „Defensiv haben wir bis auf die eine Ausnahme mit sechs Gegentoren bisher wenig zugelassen.“ Auf der anderen Seite des Platzes bleibt Sabrin Sburlea bis auf Weiteres Teilzeitarbeiter: „Für 90 Minuten reicht die Kraft noch nicht“, sagt der Trainer. Immerhin ist der Offensivmann eine starke Option, um in der zweiten Halbzeit nachzulegen. Vorher müssen es die anderen richten. Ofentausek: „Die Offensive ist in der Pflicht.“