Bergfest mit Besucherrekord

Wenn in der westlichen Schussentalgemeinde Berg vier Tage Ausnahmezustand herrscht, bedeutet das nur eins: Bergfest. Noch der Feierabendhock am Montagabend, dann ist es für dieses Jahr vorbei mit gelb-rotem Fahnenwehen, Bergfestmarsch, Trommelwirbel, Böllerschüssen, Bürgerehrung und einem bunten Musik- und Unterhaltungsprogramm. „Aber es war bis jetzt schon ein Fest der Superlative, das alle bisherigen Rekorde gebrochen hat“, freute sich der Musikvereinsvorsitzende Reinhold Köberle bereits am Samstagabend, als 1000 Gäste zur Party mit „Midnight Special kamen“.

„Midnigt Special“, das hat Tradition auf der Berger Festwiese. Genauso wie die „Berger Dorfmusikanten“, die es als feste Formation nicht mehr gibt, von denen sich ehemalige Mitglieder jedoch alle Jahre zum Bergfestauftakt zusammenfinden und bis zum Zapfenstreich im Zelt einheizen. Gastgeber des Bergfestes ist seit über 50 Jahren der Musikverein, der aber von der Kommune und anderen örtlichen Organisationen wie Feuerwehr, Bauhof und vom Schützenverein unterstützt wird. Letzterer organisiert das Königsschießen, das heuer zum 25. Mal ausgetragen wird.

Günter Krebs trifft das Berger Wappen

Teilnehmen am Schießen mit der Armbrust darf, wer Gemeinderat oder Trommler ist sowie alle Berger sofern sie das Schwabenalter (40) erreicht haben. 149 Schützen zielten diesmal auf die Schreibe. Der erste Schuss gehörte als ältestem Teilnehmer Hugo Wiedemann. Der goldene Schuss fiel exakt sieben Minuten später, als Günter Krebs (Jahrgang 1940) das Berger Wappen traf und damit Bergs 22. Schützenkönig wurde.

Eine andere Attraktion ist der Spielenachmittag der Gemeinde für die kleinen Berger im Alter von drei bis 13 Jahren. Rund 60 Frauen und Männer aus der Bürgerschaft verwandeln dafür die Festwiese in einen Spielpark mit 14 Stationen, an denen Geschicklichkeit, Geschwindigkeit und einfach Spaßhaben gefordert sind. Über 400 Jungen und Mädchen haben mitgemacht und sich hinterher aus dem Füllhorn hochwertiger durch Spendengelder ermöglichte Springergaben aussuchen dürfen.

Ehrennadel für Edwin Gmeinder

Doch Spielepark und Königsschießen sind nicht das Einzige, was dem Bergfest den Schub zum drittgrößten Alle-Jahre-Wieder-Fest im Schussental verhalf; wesentlichen Anteil daran hat auch, dass Altbürgermeister Helmut Grieb statt eines Neujahrsempfangs sich für einen Empfang im Rathaus zum Bergfest-Auftakt entschied, um danach unter Vorantritt von Musik und Gemeinde zusammen ins Festzelt zu ziehen. Eine Tradition, die seine Nachfolgerin Manuela Hugger charmant und engagiert genauso weiterpflegt wie die Ehrung besonders fürs Gemeinwohl engagierter Bürger. Ausgezeichnet mit der Ehrennadel der Gemeinde Berg wurde in diesem Jahr Edwin Gmeinder.

Warum? Dafür hatte die Bürgermeisterin viele Antworten: Edi Gmeiner war unter anderem 12 Jahre Gemeinderat, hat sich um den Sport verdient gemacht wie kaum ein anderer (30 Jahre Jugend- und 25 Jahre Aktiventrainer, 15 Jahre TSV-Vorsitzender), war 2004 Schützenkönig, hatte die Idee zum Kinderfest-Spielenachmittag wie er in der heutigen Form stattfindet, war Initiator und Motor in der Seniorenarbeit und ist „jetzt wieder mit vielen Ideen gesegnet wichtiger Bestandteil in unserem Projekt Solidarische Gemeinde“, sagte Hugger: „Was soll ich sagen? Sie sind ein wahrer Tausendsassa.“

Bürgermeisterin sticht das Bierfass an

Just als die Gemeinde diesem Tausendsassa zu Ehren das Heimatlied anstimmte, fegten am Freitag die ersten Gewitterböen über den Kirchplatz. Also Zeit zum Abmarsch ins Bierzelt zum Fassanstich bei dem es übrigens die einzige Änderung im sonst traditionellen Festablauf gab: Nicht der amtierende (weil verstorbene) Schützenkönig, sondern Bürgermeisterin Manuela Hugger war es, die nach ein paar kräftigen Schlägen verkünden konnte, dass „anzapft ist“.

Proppevoll war zu dieser Zeit das riesige Zelt bereits besetzt, an dem Zustand sollte sich bis Sonntagabend nichts ändern. „So groß wie in diesem Jahr war der Ansturm noch nie“, freut sich Reinhold Köberle von der Trachtenkapelle. Über die Gründe will er nicht nachsinnieren. „Vielleicht hatten wir einfach Glück. Uns war daran gelegen, möglichst alle Arbeiten selber oder mit Hilfe von Unterstützern zu erledigen sowie die Preise für Essen und Trinken familienfreundlich, also niedrig zu halten“. Und trotzdem so zu wirtschaften, dass sich die rund 100 Musikanten starke Trachten- und die Jugendkapelle selbst finanzieren können. Dass darüber hinaus sei noch möglich, pro zahlendem Gast, der zur Party mit „Midnight Special“ gekommen war, ein Euro – insgesamt also 1000 Euro – als Spende an die Ukrainehilfe Family Help e.V. zu überweisen.