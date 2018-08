Berger Spende fürs Kinderhospiz

Mit einem Fest für Kunden und Freunde im Schützenhaus Berg ist die 66-jährige Geschichte des Nah- und Ferntransportunternehmens Willi Köberle aus Berg-Weiler zu Ende gegangen.

Laut Pressemitteilung haben sich Inhaber Wilfried Köberle und seine Frau Rosi anstatt Geschenke einen Beitrag zugunsten des Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach gewünscht. So seien 2250 Euro zusammengekommen, die das Ehepaar nun an der Schwelle zum Ruhestand aus Dankbarkeit für ein erfolgreiches Geschäftsleben und die Freude über ein gesundes Enkelkind an die Leiterin der Allgäuer Einrichtung, Anita Grimm (rechts), übergeben hat.