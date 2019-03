Berger Schützen haben einen neuen Oberschützenmeister

Der Schützenverein Berg hat einen neuen Vorsitzenden: Andreas Schlecker löst Erwin Burgmaier ab, der sich nicht mehr zur Wahl stellte. Insgesamt blickt der Verein auf ein erfolgreiches Jahr zurück, in dem unter anderem das erste Böllerschützentreffen in Berg mit 99 Gruppen stattfand.

Oberschützenmeister Erwin Burgmaier berichtete, dass aktuell 158 Schützen und damit sechs mehr als im Jahr zuvor Mitglied sind. Er ließ das abgelaufene Vereinsjahr Revue passieren und nannte in diesem Zusammenhang beispielsweise den Kreisschützentag, Bezirksschützentag und Landesschützentag.

Das St. Ulrichsfest wurde wieder von den drei Berger Vereinen organisiert. Erwin Burgmaier bedankte sich bei den zahlreichen Helfern, die die Vereine unterstützt haben und ohne die solch ein Fest nicht zu bewältigen wäre, heißt es im Bericht der Schützen. Bereits im Vorfeld fand das St. Ulrichsfestpreisschießen statt, das mit 62 Teilnehmern einen großen Anklang gefunden habe. Die Festscheibe, die eine Repro einer Scheibe aus weit zurückliegenden Jahren war, gewann Bernd Burgmaier vom SV Zwiefalten.

Sportleiter Alexander Bopp berichtet von den sportlichen Erfolge der Schützen. Bei den Bezirksmeisterschaft war der Schützenverein mit 30 Schützen vertreten und bei den Landesmeisterschaften mit neun Schützen, darunter auch drei Jungschützen.

In der Bezirksoberliga erreichte die erste Luftgewehrmannschaft den dritten Platz und konnte sich somit den Erhalt in der Bezirksoberliga sichern. Die zweite Luftgewehrmannschaft erreichte in der Kreisliga den dritten Platz. Bei den Vereinsmeisterschaften wurden in der Disziplin Luftgewehr Alexander Bopp Schützenkönig und in der Disziplin Luftpistole Andreas Schlecker Schützenkönig, der Jugendwanderpokal ging an Felix Bogdan

Der Jungendleiter Dominik Korth berichtete, dass zur Zeit 33 aktive Jungschützen im Verein sind. Im Juli gingen die Jungschützen auf Kanufahrt von Rottenacker nach Öpfingen und grillten im Anschluss. Zudem nahmen die Jungschützen am Donau-Iller-Bank-Cup in Ehingen und am Nikolausschießen in Allmendingen teil. Ende September gab es einen ausgiebigen Trainingstag für die Jungschützen im Schützenhaus Berg mit einem Aufwärmtraining, Schießtechniktraining und einem Vortrag über die Waffenkunde.

Stefan Burgmaier berichtete, dass die Böllergruppe 2018 sechsmal zwischen Berg und Griesingen trainiert hat und unter anderem an Böllertreffen in Brochenzell, Laupheim, Riedlingen, Maselheim und Balzhausen teilgenommen hat. Desweiteren hat sie den Kreisschützentag angeböllert. Traditionell fand an Silvester beim Oberschützenmeister Erwin Burgmaier in Dintenhofen das Silvesterböllern statt. Ein Höhepunkt sei das erste Berger Böllerschützentreffen im Industriegebiet Berg gewesen, an dem 99 Böllerschützen teilnahmen.

Neuerungen im Vorstand

Nachdem sich Oberschützenmeister Erwin Burgmaier nicht mehr zur Wahl stellte, wurde Andreas Schlecker zu seinem Nachfolger gewählt. Als neuer Schriftführer wurde Sebastian Rutz gewählt. Bei den Wahlen wurden in ihren Ämtern bestätigt die zwei stellvertretenden Vorstände Eberhard Müller und Hans-Jörg Ruß, der Sportleiter Alexander Bopp, der stellvertretende Jugendleiter Andreas Fischer, der Beisitzer Hermann Schlecker und als Kassenprüfer Arthur Wassermann. Neu gewählt wurden für ein Jahr als Kassier Peter Mößlang, der stellvertretende Sportleiter Manuel Jerg und Beisitzerin Verena Ruß.

Für langjährige Treue zum Verein geehrt wurden für 25 Jahre Ute Geiß, für 40 Jahre Joachim Geyer, Eberhard Junker, Günter Kiem, Horst Lissel, Herbert Maier und für 50 Jahre Paul Bollmann.

Der neue Oberschützenmeister Andreas Schlecker dankte dem ausscheidenden Oberschützenmeister Erwin Burgmaier für seine Verdienste im Schützenverein, er hatte von 2000 bis 2013 das Amt als stellvertretender Vorsitzender und seit 2013 das Amt als Oberschützenmeister inne sowie der ausscheidenden Schriftführerin Ulrike Lämmle, die ihr Amt 18 Jahre ausführte. Beiden wurde ein Gutschein überreicht.

Kreisoberschützenmeister Hans-Jörg Arbeiter nahm die Entlastung des Ausschusses vor und lobte die Führungsarbeit des Ausschusses sowie die hervorragende Arbeit der Jugendleiter. Manuel Jerg berichtete zum Abschluss, dass der Schützenverein Berg dieses Jahr wieder einen zweitägigen Ausflug im September nach Bad Wimpfen und Heilbronn organisieren.