Die Tischtennis-Mannschaft der Grundschule Ehingen-Berg hat im Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ das Finalturnier des Regierungspräsidiums Tübingen in Riedlingen gewonnen. Damit erreichte das von Gerhard Geyer vom SC Berg betreute Team das baden-württembergische Landesfinale am 7. und 8. Mai in Albstadt-Tailfingen.