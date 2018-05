Berger Rat benennt Schöffen-Kandidaten

Der Berger Gemeinderat hat vier Kandidaten für die Wahl der Schöffen für die Geschäftsjahre 2019 bis 2023 bestimmt. Es sind dies Walter Böhmer, Andreas Breitwieser, Professor Dieter Kistler und Maik Schütze.

Sieben Personen hatten sich um die Aufnahme in die Vorschlagsliste für die Wahl der Schöffen beworben. Angeschrieben worden war die Gemeinde, vier Personen zu benennen, vom Präsidenten des Landgerichtes Ravensburg. Jede Gemeinde muss eine Vorschlagsliste (Amts- und Landgericht) aufstellen. So will es das Gerichtsverfassungsgesetz in Verbindung mit der vom Innenministerium und dem Sozialministerium erlassenen Verwaltungsvorschrift. Bei der Auswahl, so heißt es, sollen alle Gruppen der Bevölkerung nach Geschlecht, Alter, Beruf und sozialer Stellung „angemessen berücksichtigt werden“.