Berger Männergesangsverein gibt Weihnachtskonzerte

(sz) - Zwei Jahre kein Auftritt, aber nun ist es den Berger Männern wieder möglich, die Freunde und Fans des gepflegten Chorgesangs zu erfreuen und das gleich im Doppelpack. Die Berger Sänger haben mit ihrem Chorleiter Martin Spranz ein anspruchsvolles Programm passend zur Weihnachtszeit einstudiert. Gleich zweimal gibt es in diesem Jahr die Möglichkeit, sich vom „Xangverein Berg“ auf die besinnliche Zeit des Jahres einstimmen zu lassen. Am 4. Adventssonntag, 18. Dezember, um 18 Uhr in der Berger Kapelle und am Donnerstag, 22. Dezember um 19 Uhr in der Kirche in Griesingen singen die Mannen. Bei beiden Veranstaltungen ist der Eintritt frei.